Trzaskowski: "Mamy do wyrównania rachunki z PiS"

Zapraszamy do oglądania

Trzaskowski: Każde zwycięstwo będzie dla mnie satysfakcjonujące

"My powinniśmy w koalicji się wspierać, a nie szukać słabych stron i wzajemnie się atakować" - odpowiedział polityk, na pytanie o ataki ze strony zwolenników Radosława Sikorskiego. Przypomnijmy Trzaskowski startuje w prawyborach na kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w przyszłym roku.

Trzaskowski odniósł się również do sytuacji, w której padło pytanie o pochodzenie żony Radosława Sikorskiego.

Obecny prezydent Warszawy stwierdził, że "żona, dzieci, rodzina to świętość. Sprzeciwiam się "atakowaniu rodziny". Jak dodał polityk - Pani redaktor Olejnik cytowała tego typu opinię i takie opinie nigdy nie powinny się zdarzać. Dla mnie to jest absolutnie ważne. To jest rywalizacja między Radkiem Sikorskim a mną, a nie między naszymi rodzinami - wyjaśniał w Gościu Wydarzeń.

Sikorski w jednym wywiadów twierdził, że w nadchodzących wyborach będzie lepszym kandydatem, bo w kwestii bezpieczeństwa "ma mocne papiery".

- Ja się zajmuję bezpieczeństwem na co dzień. Dlatego, że we wszystkich kryzysach, które się nam przytrafiły, czy w pandemii, kiedy zarządzałem 10 szpitalami, 120 przychodniami w mieście czy w momencie, kiedy wybuchała wojna w Ukrainie, trzeba było pomóc uchodźcom, przygotowywać miasto na każdy scenariusz - mówił polityk.

Dodał, że "polityką zagraniczną i europejską zajmuje się od 20 lat". - Mam mocne karty jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i w ogóle jestem osobą twardą, co udowodniły te wszystkie kampanie wyborcze - stwierdził.

Dopytywany o prawybory w KO, w których Trzaskowski będzie walczył o swój start z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, przypomniał, że nie ma zamiaru "odstawiać nogi". - Zagłosuję na siebie - powiedział.

J.F.LIBICKI: NA DZISIAJ NIE ODDAŁBYM GŁOSU NA TRZASKOWSKIEGO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.