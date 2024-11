i Autor: Leszek Szymański/PAP Trzaskowski w kaszkiecie na wyścigach konnych

Kampania prezydencka

Trzaskowski już nie ukrywa swoich ambicji politycznych. "Nie odpuszczę!"

"Nie ma co owijać w bawełnę, bo to pytanie przez cały czas się pojawia, czy jestem gotów do tego, żeby startować w wyborach prezydenckich. Więc jestem gotów i nie odpuszczę. I nie odpuszczę, bo w 2020 roku podjąłem pewne zobowiązanie w imieniu was wszystkich" – powiedział Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Aleksandrowa Łódzkiego. Sala zareagowała aplauzem.