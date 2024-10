i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Wybory prezydenckie 2025

Trzaskowski wystartuje na prezydenta Polski? "Jeśli wygram nie będę długopisem"

W programie „Pytanie Dnia” Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy pytany był czy kandydatem KO w wyborach prezydenckich będzie on czy szef MSZ Radosław Sikorski. Jak stwierdził polityk, "konkurencja tylko mobilizuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy". Jak dodał "nie jest zaskoczony faktem, że szef MSZ chce ubiegać się o urząd prezydenta. Dla mnie to całkowicie naturalne" - mówił Trzaskowski w TVP Info.