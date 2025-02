Trzaskowski chwali Dudę. „Mówi jednym głosem z premierem Donaldem Tuskiem"

Trzaskowski „zasługa wszystkich kolejnych rządów” w kwestii obronności

Dzisiaj nie sposób nie mówić przede wszystkim o bezpieczeństwie - powiedział podczas spotkania w Płońsku (woj. mazowieckie) Rafał Trzaskowski. Kandydat KO w wyborach prezydenckich mówił m.in. o stanie polskiej armii i pomysłach na budowanie relacji w kontekście wojny w Ukrainie.

Na początku spotkania z mieszkańcami Płońska Rafał Trzaskowski podkreślił, że "dzisiaj nie sposób nie mówić przede wszystkim o bezpieczeństwie". Dodał, że mimo wydarzeń na świecie, Polska jest bezpieczna "dzięki naszemu wysiłkowi".

"Dlatego, że to jest oczywiście zasługa rządu, że wydajemy tyle pieniędzy na bezpieczeństwo. Ale też to jest zasługa wszystkich kolejnych rządów. I rzeczywiście w tej sprawie do tej pory udawało się mówić jednym językiem" - powiedział Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski przypomniał, że Polska wydaje 5 proc. PKB na obronność i ocenił, że taki poziom powinien zostać utrzymany. Jak zaznaczył, "mamy drugą, największą europejską armię NATO".

"Nigdy w historii nie było tak, żeby polska armia była większa niż armia niemiecka. Żeby była większa niż armia francuska, czy większa niż armia brytyjska. Dzisiaj tak jest" - powiedział.

Trzaskowski kilkukrotnie podkreślał, że w kwestiach bezpieczeństwa wszyscy w Polsce są zgodni. Wymienił m.in. działania wszystkich poprzednich prezydentów. Stwierdził, że "dzisiaj też prezydent Andrzej Duda mówi jednym głosem z premierem Donaldem Tuskiem".

Trzaskowski ostro o Nawrockim

Skrytykował przy tym po raz kolejny kandydata wspieranego przez PiS. Jak powiedział, "widzę tę pogardę dla naszych europejskich partnerów, to tego nie jestem w stanie zrozumieć".

"Nie wiem, czy czytaliście Państwo wywiad z Nawrockim, on powiedział coś takiego, że jak on by był prezydentem, to by były Stany Zjednoczone przy tym stole, Rosja, Ukraina i Polska, on by tam siedział. Francuzów i Niemców by wyrzucił stamtąd i on by tam siedział w imieniu całej Europy. No, gratuluję samopoczucia i gratuluję takiego poczucia własnej sprawczości, tylko zastanówcie się Państwo nad tym, co ten facet wygaduje. Nie ma pojęcia zielonego, co można zrobić" - ocenił Trzaskowski.

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie