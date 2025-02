i Autor: Marek Kudelski / Super Express

Nowa strategia

Trzaskowski chce weteranów do zadań specjalnych! Nowy plan bezpieczeństwa

Rafał Trzaskowski zapowiada nowe podejście do kwestii bezpieczeństwa narodowego. Podczas spotkania z wyborcami w Dęblinie, kandydat Koalicji Obywatelskiej zaprezentował koncepcję Centrum Drugiej Misji, które ma na celu wykorzystanie doświadczenia weteranów wojennych do zwiększenia poziomu ochrony w Polsce. Czy to przełomowe rozwiązanie czy jedynie kampanijna deklaracja?