Trzaskowski na Campus Academy. "Krajowy Plan Odbudowy jest jak plan Marshalla"

Rafał Trzaskowski na Campus Academy. "Jesteśmy podzieleni"

20 stycznia 2023 roku Rafał Trzaskowski zaczął Campus Academy w Bydgoszczy, więcej na temat inicjatywy prezydenta Warszawy pisaliśmy tutaj. Po wprowadzeniu i przypomnieniu Campusu Polska 2022, Trzaskowski zaczął przemówienie. Podkreślał, że Polacy dawno nie byli tak podzieleni i potrzebna jest wspólna agenda, tak jak wtedy, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, czy do NATO.

- Jesteśmy podzieleni niestety, myślę że politycy gdyby zebrali się przy stole, to mieliby problem z wyborem zupy, bo by się pokłócili [...] Te algorytmy w mediach społecznościowych nakierowane są na konflikt. [...] Zamykają nas w bańkach, docierają do nas tylko informacje zgodne z naszymi przekonaniami, dostajemy wiadomości, które tylko umacniają nas w swoich poglądach, nie możemy skonfrontować naszych poglądów [...] Potrzebna jest nam agenda, z ktorą utożsamiać będzie się każdy, niezależnie od tego na jaką partię głosuje - mówił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy podkreślał, że udało nam się porozumieć tylko w obliczu ogromnego zagrożenia, czyli wojny na Ukrainie.

KPO jak plan Marshalla? "Każdy kto mówi, że KPO jest niepotrzebne nie ma pomysłu na Polskę"

Rafał Trzaskowski przytoczył statystykę, według której Polska jest drugim krajem na świecie pod kątem wzrostu PKB w latach 1990-2020 (pierwszym są Chiny). Jak podkreślił, musimy dokonać kolejnego "skoku cywilizacyjnego" i w tym pomogłoby nam pomóc KPO. Porównał go do planu Marshalla, czyli planu, który pomógł odbudować się Europie po II wojnie światowej.

- Mówiliśmy o KPO w kontekście pieniędzy, bo to olbrzymie pieniądze, którą posłużyć temu, żeby zmienić Polskę, 170 mld zł. Mówiliśmy o tym także w kontekście praworządności, a nie da się budować współczesnego państwa, kiedy chce się upolitycznić sądy. Wyobrażacie sobie, że ktoś mógłby działać w takim klimacie, kiedy sądy działają bardzo wolno. KPO to olbrzymia agenda modernizacji UE, ale i Polski. To jest swoisty plan Marshalla, ogromny skok cywilizacyjny. To powinien być nasz cel, powinniśmy tę agendę realizować, bo jest nam potrzebny [...] Każdy kto mówi, że KPO jest niepotrzebne, przyznaje że nie ma pomysłu na Polskę. Jeśli z tego nie skorzystamy to będziemy skansenem Europy - mówił Trzaskowski.

