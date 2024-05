Trzaska w koalicji?! Hołownia torpeduje pomysł Tuska? Nie ma zmiłuj!

Z pewnością wiele osób pamięta, że rok temu, 4 czerwca został zorganizowany wielki marsz w Warszawie, na którego czele szedł Donald Tusk. Był to antyrządowy protest zorganizowany przez Platformę Obywatelską, w której udział brał też m.in. były prezydent Lech Wałęsa. Teraz, rok od tamtego wydarzenia, premier Donald Tusk proponuje kolejnej spotkanie i ogłosił na platformie X, by 4 czerwca 2024 roku wziąć udział w kolejnym wiecu: - 4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić. Warszawa, Plac Zamkowy, 18.00 - napisał Tusk. Wiec miałby się odbyć na ostatniej prostej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się 9 czerwca.

O zapowiadany marsz w Polsat News został zapytany Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu postawił sprawę jasno: - 4 czerwca mamy też w Sejmie i w Senacie ważne wydarzenia. Za mało wiem o tym wydarzeniu - ocenił. Po czym dodał: - Natomiast jaka jest formuła tego, rozumiem, że jest wtedy pięć dni przed wyborami i rozumiem, że jest to wydarzenie Koalicji Obywatelskiej, my mamy zapakowany ten tydzień przedwyborczy naprawdę wyjazdami, spotkaniami, komunikacją, bo to jest ten czas, kiedy los wyborów europejskich będzie się decydował. Więc jeżeli pan mnie dzisiaj pyta to raczej nie, ale jeśli będę znał szczegóły zaproszenia, szerokiego zaproszenia, bo do mnie żadne nie zostało skierowane, to powiem, ale uważam, że każdy z nas ma swoją robotę do wykonania. Jak Koalicja Obywatelska uzna, że warto się spotkać, to się zastanowimy - przyznał wprost.

ZOBACZ: Koszmarne wieści dla Tuska! Nie tak miało być pół roku po objęciu władzy

"Debata Europejska". Politycy ostro starli się na temat migrantów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.