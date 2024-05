Tusk zaprasza na wiec. Data jest szczególna

Szok, co wyprawiał polityk Konfederacji. Awantura z policją i jeszcze to!

4 czerwca to symboliczna data dla Polski

Data 4 czerwca 1989 r. jest niezwykla ważna w nowożytnej historii Polski. Na skutek ustaleń Okrągłego Stołu, odbyły się wtedy pierwsze, częściowo wolne, demokratyczne wybory, w których Polacy pokazali " czerwoną kartkę" komunistom z PZPR. Wyniki wyborów przyniosły zdecydowane zwycięstwo opozycji solidarnościowej.

W efekcie tej wygranej, transformacja w kraju przyspieszyła - byliśmy pierwszym państwem postkomunistycznym, w którym opozycja zdobyła realną władzę.

Symbolem tamtych wydarzeń jest już legendarny wręcz plakat ”W samo południe” - z Garym Cooperem w roli szeryfa, który idzie głosować z kartką wyborczą w dłoni i znaczkiem Solidarność, przypiętym do kamizelki, zachęcającego do wzięcia udziału głosowania w wyborach. Jego autorem był ówczesny student ASP, Tomasz Sarnecki, plastyk i grafik.

”Miałem cztery egzemplarze tego plakatu, wykonane własnoręcznie i chodziłem od drzwi do drzwi po tzw. prośbie, by ktoś go wydrukował” – wspominał Sarnecki. "Do wydrukowania plakatu doprowadził opozycjonista Henryk Wujec, który wysłał wzorzec plakatu do drukarni związkowej za granicą" mówił.

Dziś na aukcjach oryginał zapewne osiągnąłby zawrotne sumy.

W swoim wpisie premier też nawiązuje do marszu z ubiegłego roku. Tusk nawołuje do spotkania na warszawskim "pl. Zamkowym, o godzinie 18:00" - wynika z wpisu.

4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić. Warszawa, Plac Zamkowy, 18.00.— Donald Tusk (@donaldtusk) May 22, 2024

