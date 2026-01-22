Trump proponuje Radę Pokoju, a europejski kraj odmawia. Czy to początek buntu?

Słowenia odrzuca zaproszenie do Rady Pokoju, obawiając się o osłabienie międzynarodowego porządku.

Donald Trump ma stać na czele Rady Pokoju, co budzi kontrowersje.

Zastanawiasz się, czy Polska również odmówi udziału w Radzie Pokoju?

Dowiedz się, dlaczego Słowenia mówi "nie" i jakie mogą być konsekwencje dla globalnego ładu!

Dlaczego Słowenia mówi "nie"?

Głównym powodem, dla którego Słowenia odmówiła udziału w Radzie Pokoju, jest, zdaniem premiera Goloba, "zbyt szeroki mandat" proponowanego organu. Słoweński lider podkreślił, że choć docenia każdą inicjatywę mającą na celu uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, to zaproszenie do Rady "niebezpiecznie narusza szerszy porządek międzynarodowy", oparty na Karcie Narodów Zjednoczonych. To stanowisko sugeruje głębsze obawy dotyczące potencjalnego osłabienia istniejących struktur globalnego ładu i ich zastąpienia nowym, scentralizowanym organem.

Rada Pokoju – nowy globalny gracz czy zagrożenie dla demokracji?

Rada Pokoju, której dokumenty założycielskie mają zostać podpisane w Davos, jawi się jako potężny organ z szerokimi uprawnieniami. Ma ona nie tylko nadzorować tymczasowe władze w Strefie Gazy, ale również "rozwiązywać konflikty na całym świecie". Co budzi szczególne kontrowersje, to fakt, że na czele Rady ma stać dożywotnio Donald Trump, dysponujący prawem weta oraz możliwością wyboru członków organizacji.

Kto może dołączyć do Rady Pokoju?

Członkowie Rady mają być wybierani na trzyletnie kadencje. Istnieje jednak furtka dla stałych członków – wymaga to wpłacenia co najmniej miliarda dolarów. Ta zasada budzi pytania o równość państw w nowej strukturze i potencjalne tworzenie "klubów" dla najbogatszych, co może dodatkowo podważyć zasady sprawiedliwości i równowagi w stosunkach międzynarodowych.

Polska a Rada Pokoju

Przedstawiciel amerykańskiej administracji poinformował, że dotychczas ponad 30 przywódców państw zgodziło się na udział w tej inicjatywie. W kontekście Polski, decyzja Słowenii stawia pytanie o to, czy inne kraje europejskie również zdecydują się na podobny krok. Czy polski rząd, podobnie jak Słowenia, dostrzeże ryzyko związane z zbyt szerokim mandatem i dożywotnim przewodnictwem Donalda Trumpa w Radzie Pokoju? Odpowiedź na to pytanie może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości globalnego ładu.

