Rozmowa telefoniczna Trumpa z Putinem została określona przez Biały Dom jako "dobra i produktywna".

Przywódcy uzgodnili spotkanie doradców w przyszłym tygodniu, po którym możliwe jest osobiste spotkanie Trumpa i Putina w Budapeszcie.

Trump poinformował, że Putin pogratulował mu osiągnięć na Bliskim Wschodzie i wyraził wdzięczność Melanii Trump za jej działalność charytatywną.

Rozmawiano o handlu po zakończeniu wojny z Ukrainą, a Trump wyraził nadzieję, że rozmowa z Putinem pomoże w zakończeniu "haniebnej" wojny

Rozmowa Trumpa z Putinem. Biały Dom o "produktywnych" negocjacjach

Popołudniowa rozmowa telefoniczna prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem została oficjalnie określona przez Biały Dom jako "dobra i produktywna". Sam Donald Trump, w charakterystycznym dla siebie stylu, szybko podzielił się szczegółami na platformie TruthSocial, wskazując na potencjalny przełom w relacjach dyplomatycznych.

"Właśnie zakończyłem rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i była ona bardzo owocna" - napisał Trump. Z jego relacji wynika, że Putin pogratulował Stanom Zjednoczonym "wielkiego osiągnięcia, jakim jest pokój na Bliskim Wschodzie". Co istotne, Trump od razu powiązał ten sukces z konfliktem w Europie: "Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny z Rosją/Ukrainą".

Jaki jest plan na negocjacje pokojowe? Najpierw doradcy, potem szczyt

Rozmowa przywódców nie była jedynie kurtuazyjna – przyniosła konkretne ustalenia. Zgodnie z oświadczeniem, obaj prezydenci uzgodnili ścieżkę dalszych działań, która ma doprowadzić do deeskalacji. Zapowiedź ta otwiera drogę do realnych negocjacji pokojowych, które mają rozpocząć się od spotkania wysokich rangą doradców obu stron już w przyszłym tygodniu.

"Zgodziliśmy się, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie naszych wysokich rangą doradców" - potwierdził prezydent USA. Wiadomo już, że amerykańskiej delegacji przewodniczyć będzie sekretarz stanu Marco Rubio, a towarzyszyć mu będą inne, wyznaczone wkrótce osoby. Lokalizacja tego przygotowawczego spotkania ma zostać ustalona w najbliższym czasie.

Spotkanie z prezydentem Ukrainy w Białym Domu

Zanim dojdzie do rozmów amerykańsko-rosyjskich, Donald Trump planuje spotkać się z prezydentem Ukrainy. Jak zapowiedział, już w najbliższy piątek będzie gościł Wołodymyra Zełenskiego w Gabinecie Owalnym. Celem spotkania jest "omówienie rozmowy z Putinem i wiele innych kwestii". Taka kolejność działań ma zapewnić Kijów o uwzględnieniu jego stanowiska w procesie negocjacyjnym. Trump zakończył swój wpis optymistycznym akcentem: "Uważam, że dzisiejsza rozmowa telefoniczna przyniosła znaczny postęp". Najbliższe tygodnie pokażą, czy ten optymizm przełoży się na realne działania i stabilizację sytuacji w Europie Wschodniej.

SIKORSKI GROZI ROSJI, BŁĘDY TRUMPA I WALKA NA SZCZYCIE PIS | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.