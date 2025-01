Trump ogłasza: Ukraina gotowa na zawarcie porozumienia

Prezydent USA o zakończeniu wojny na Ukrainie

Donald Trump zabrał głos w Davos. Zrobił to zdalnie, przez połączenie online z uczestnikami Światowego Forum Ekonomicznego. Prezydent Stanów Zjednoczonych nawiązał do wojny na Ukrainie. Jak przyznał: - Trzeba zapytać Rosję, czy wojna zakończy się w tym roku, bo Ukraina jest gotowa na pokój. Bardzo chciałbym jak najszybciej spotkać się z prezydentem Putinem, aby położyć kres tej wojnie. I to nie z punktu widzenia gospodarki czy czegokolwiek innego. Ale z punktu widzenia zaprzepaszczonych ludzkich istnień. Piękni, młodzi ludzie, którzy giną na polu walki. (...) Widziałem zdjęcia tego, co się dzieje, to jest po prostu rzeźnia. Musimy to zatrzymać, ta wojna jest straszna - ocenił Trump.

Warto przypomnieć, że polityk już w czasie kampanii wyborczej zapewniał, że zakończy wojny na Ukrainie w zaledwie dobę od tego, gdy wygra wybory. Tak się nie stało, ale jak widać Donald Trump wciąż chce brać udział w kwestii zakończenia wojny.

Trump o broni nuklearnej

Prezydent USA przekazał też, że tuż przed końcem swojej poprzedniej kadencji (2017-2021) zamierzał zawrzeć z Putinem układ ograniczający zbrojenia nuklearne: - Rozmawialiśmy (z Putinem) o denuklearyzacji naszych dwóch krajów, a Chiny by się do tego przyłączyły. Chiny mają teraz o wiele mniejszy arsenał nuklearny niż my, (ale) oni szybko nas dogonią w pewnym momencie w ciągu najbliższych czterech lub pięciu lat. I powiem wam, że prezydentowi Putinowi naprawdę spodobał się pomysł znacznego ograniczenia (arsenałów) broni jądrowej - mówił Trump.

Trump o zwiększeniu wydatków krajów NATO na obronność

Prezydent USA odniósł się też w czasie swojego wystąpienia w Davos do wydatków na obronność, Trump wprost ujawnił swoje zamierzenia:

Zamierzam zwrócić się do wszystkich krajów NATO o zwiększenie wydatków na obronę do 5 proc. PKB, co powinno było się stać lata temu. Było to tylko 2 proc. i większość krajów nie płaciła, dopóki się nie pojawiłem. Nalegałem, żeby zapłacili, i zapłacili, ponieważ Stany Zjednoczone tak naprawdę nadrabiały różnicę w tym czasie, a to było niesprawiedliwe wobec Stanów Zjednoczonych. Ale wiele, wiele rzeczy było niesprawiedliwych dla Stanów Zjednoczonych przez wiele lat - oświadczył amerykański prezydent.

