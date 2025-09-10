Trump nie czeka. Pilna rozmowa z prezydentem Nawrockim w sprawie dronów

Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
2025-09-10 16:34

Biały Dom reaguje na wydarzenia w Polsce. Prezydent USA Donald Trump ma jeszcze w środę przeprowadzić rozmowę z prezydentem RP Karolem Nawrockim – poinformowała Polska Agencja Prasowa, powołując się na przedstawicielkę Białego Domu.

Trump i Nawrocki zamienili kilka słów w cztery oczy

Autor: Associated Press
  • Prezydent USA Donald Trump jeszcze dziś porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim
  • Decyzja zapadła po atakach rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną
  • Polska odnotowała 19 naruszeń granicy powietrznej w ciągu jednej nocy
  • Część dronów została zestrzelona przez polskie i sojusznicze siły NATO
  • Jeden z bezzałogowców uderzył w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie
  • Polska zwróciła się o uruchomienie art. 4 Traktatu NATO

Waszyngton w trybie alarmowym 

– Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś – przekazała amerykańska urzędniczka, podaje PAP.

Do rozmowy ma dojść w związku z bezprecedensowym atakiem rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną, do którego doszło w nocy z wtorku na środę.

19 naruszeń polskiego nieba

Według szefa MSZ Radosława Sikorskiego, polska przestrzeń powietrzna została naruszona 19 razy. Drony były zestrzeliwane przez polskie myśliwce F-16, wspierane przez holenderskie F-35 i włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS. Jeden z bezzałogowców spadł na dom w miejscowości Wyryki na Lubelszczyźnie.

Polskie władze oceniły incydent jako atak na terytorium Polski, NATO i Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk potwierdził, że Polska zwróciła się do Sojuszu o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Morawiecki ujawnia! MON wykluczył własny polski system obrony przeciw dronom

Wspólny front NATO

Zapowiedź rozmowy Trumpa z Nawrockim to sygnał, że USA pozostają blisko zaangażowane w bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki NATO. Waszyngton ma być w stałym kontakcie z Warszawą, Brukselą i sojusznikami w sprawie dalszych kroków wobec Rosji.

Polska dyplomacja prowadzi już intensywne konsultacje międzynarodowe, poinformowano m.in. o rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Francją oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Trump–Nawrocki: co dalej?

Choć szczegóły rozmowy nie zostały jeszcze podane, eksperci spodziewają się, że obaj przywódcy omówią dalsze kroki w ramach NATO, możliwe wzmocnienie obrony powietrznej Polski oraz koordynację działań dyplomatycznych wobec Moskwy.

Poniżej galeria zdjęć: Spotkanie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim

Spotkanie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim
52 zdjęcia
