Trump nie czeka. Pilna rozmowa z prezydentem Nawrockim w sprawie dronów

Prezydent USA Donald Trump jeszcze dziś porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim

Decyzja zapadła po atakach rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną

Polska odnotowała 19 naruszeń granicy powietrznej w ciągu jednej nocy

Część dronów została zestrzelona przez polskie i sojusznicze siły NATO

Jeden z bezzałogowców uderzył w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie

Polska zwróciła się o uruchomienie art. 4 Traktatu NATO

Waszyngton w trybie alarmowym

– Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś – przekazała amerykańska urzędniczka, podaje PAP.

Do rozmowy ma dojść w związku z bezprecedensowym atakiem rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną, do którego doszło w nocy z wtorku na środę.

19 naruszeń polskiego nieba

Według szefa MSZ Radosława Sikorskiego, polska przestrzeń powietrzna została naruszona 19 razy. Drony były zestrzeliwane przez polskie myśliwce F-16, wspierane przez holenderskie F-35 i włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS. Jeden z bezzałogowców spadł na dom w miejscowości Wyryki na Lubelszczyźnie.

Polskie władze oceniły incydent jako atak na terytorium Polski, NATO i Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk potwierdził, że Polska zwróciła się do Sojuszu o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Morawiecki ujawnia! MON wykluczył własny polski system obrony przeciw dronom

Wspólny front NATO

Zapowiedź rozmowy Trumpa z Nawrockim to sygnał, że USA pozostają blisko zaangażowane w bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki NATO. Waszyngton ma być w stałym kontakcie z Warszawą, Brukselą i sojusznikami w sprawie dalszych kroków wobec Rosji.

Polska dyplomacja prowadzi już intensywne konsultacje międzynarodowe, poinformowano m.in. o rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Francją oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Trump–Nawrocki: co dalej?

Choć szczegóły rozmowy nie zostały jeszcze podane, eksperci spodziewają się, że obaj przywódcy omówią dalsze kroki w ramach NATO, możliwe wzmocnienie obrony powietrznej Polski oraz koordynację działań dyplomatycznych wobec Moskwy.

Poniżej galeria zdjęć: Spotkanie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim

