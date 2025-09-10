Morawiecki ujawnia! MON wykluczył własny polski system obrony przeciw dronom

Weronika Fakhriddinova
2025-09-10 16:20

Mateusz Morawiecki ostro skrytykował Ministerstwo Obrony Narodowej za wykluczenie polskich firm z przetargów na systemy obrony przeciw dronom. Były premier podkreślił, że Polska powinna stawiać na krajowe rozwiązania, które już sprawdziły się w walce na Ukrainie, i wezwał rząd do natychmiastowych działań.

Mateusz Morawiecki w rozmowie z Markiem Balawajderem w Raporcie Super Expressu

Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Mateusz Morawiecki w rozmowie z Markiem Balawajderem w "Raporcie" Super Expressu
  • Mateusz Morawiecki skrytykował MON za wykluczenie polskich firm z przetargu na systemy obrony powietrznej
  • Były premier twierdzi, że polski system antydronowy już sprawdził się w walce na Ukrainie
  • Jego zdaniem Polska powinna inwestować w krajowe rozwiązania, a nie pomijać rodzimych producentów
  • Morawiecki wezwał rząd do natychmiastowych działań na rzecz budowy polskiej tarczy antydronowej i antyrakietowej

„Polskie firmy wykluczone z kontraktu”

Morawiecki zwrócił uwagę, że polska firma już stworzyła skuteczny system obrony przeciw dronom, który sprawdza się na Ukrainie.

– Czy wiecie, że polska firma już zbudowała skuteczny system, który potrafi bronić ukraińskiego nieba przed atakami dronowymi? Ale czy wiecie, że ta firma i inne polskie firmy są de facto wykluczone z kontraktu proponowanego przez polskie ministerstwo? – pytał.

Apel do rządzących

Były premier podkreślił, że Polska powinna w pierwszej kolejności inwestować w krajowy przemysł obronny.

– Nie możemy na to pozwolić. Musimy budować polski system obrony przeciwpowietrznej, antydronowej i antyrakietowej. Musi on zależeć od naszych polskich prywatnych producentów – zaznaczył.

Polityk wezwał rządzących do natychmiastowych działań. – Apeluję o to do rządzących. Wzywam ministrów, wzywam urzędników, żeby robili wszystko, aby tutaj w Polsce taki system powstał i bronił naszego nieba – mówił.

Finansowanie z podatku bankowego

Mateusz Morawiecki powtórzył również swój postulat dotyczący finansowania obrony. – Apeluję – zmieńmy to natychmiast, a zakup sfinansujmy z podatku bankowego – dodał.

Polska obrona antydronowa pod lupą

Kolejny atak przeciwko Polsce! Tym razem w inny sposób!

Wypowiedź byłego premiera wpisuje się w gorącą debatę o bezpieczeństwie Polski po ostatnich incydentach z rosyjskimi dronami. Politycy opozycji i eksperci od miesięcy alarmują, że Polska nie jest gotowa na masowe ataki bezzałogowców, a zakupy sprzętu ciągną się latami.

