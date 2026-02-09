"Niedyskretnie o politykach". Polacy nie chcą Grzegorza Brauna

W najnowszym odcinku "Niedyskretnie o politykach" Eliza Olczyk i Joanna Miziołek analizują kondycję polskiej prawicy.

PiS pociesza się, że poparcie dla Brauna jest iluzoryczne i chce odzyskać jego wyborców, a Kaczyński gasi pożary w partii.

Mentzen traci na znaczeniu w Konfederacji, a Czarzasty radzi sobie w Sejmie, mimo możliwych kłopotów z dostępem do tajnych informacji.

Co piszczy na prawicy

W poniedziałek 9 lutego 2026 roku kolejny odcinek programu/podcastu "Niedyskretnie o politykach". Tym razem prowadzące Eliza Olczyk i Joanny Miziołek omówiły sytuację na polskiej prawicy. Tam wszyscy patrzą na Grzegorza Brauna, jakie ma sondaże. PiS też robią takie badania. I wynika z nich, że Polacy nie chcą w rządzie Brauna. On ma pilnować rządu, ale nie rządzić. - "PiS pociesza się, że poparcie dla Brauna jest iluzoryczne" - mówi Joanna Miziołek. PiS chce dotrzeć do wyborców Brauna i przekonać ich do siebie.

- To racjonalna strategia, bo wyborcy Brauna, to ci co kiedyś głosowali na PiS - powiedziała Olczyk. - Byli rozczarowani PiS-em i postawili na Brauna - dodała.

Kaczyński musi gasić pożary

Ledwo prezes Kaczyński wyszedł ze szpitala to musi gasić pożary w partii. Politycy kłócą się i lider musi godzić kolegów partyjnych. Joanna Miziołek powiedziała, że prezydent Nawrocki nie lubi "maślarzy" a ceni byłego premiera Morawieckiego. Dziennikarka dodała, że już jest konflikt wśród "maślarzy" - "kłócą się między sobą".

Kończąc omawianie sytuacji na prawicy, mówiąc o Konfederacji, prowadzące zauważają słabnącą pozycję Sławomira Mentzena i dość duży konflikt między nim a Krzysztofem Bosakiem. - "Sławomir Mentzen nie jest już istotnym graczem"- podsumowała Miziołek.

Włodzimierz Czarzasty daje radę

Czarzasty, jak twierdzą politycy Lewicy nadspodziewanie daje sobie radę na stanowisku marszałka Sejmu i lidera partii. W środowisku Lewicy zbiera tylko pozytywne opinie, otworzył się na starych działaczy, których kiedyś wyrzucił, chce aby partia wystartowała samodzielnie w wyborach. Konflikt z ambasadorem USA może mu pomóc, ale może mu zaszkodzić sprawa z dostępem do tajnych informacji, którą nagłaśnia PiS. - Podobno informacji na temat Czarzastego jest o wiele więcej i mają wyjść od służb - powiedziała Joanna Miziołek.

