"Niedyskretnie o politykach". Polacy nie chcą Grzegorza Brauna

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-02-09 20:54

W programie „Niedyskretnie o politykach” na kanale YouTube Super Express dziennikarki Joanna Miziołek i Eliza Olczyk komentowały najnowsze wydarzenia w polskiej polityce. Okazuje się, że Polacy nic chcą Brauna w rządzie. Dziennikarki podsumowały też ataki na Włodzimierza Czarzastego. Więcej ciekawostek w programie.

Niedyskretnie o politykach

i

Autor: Super Express
  • W najnowszym odcinku "Niedyskretnie o politykach" Eliza Olczyk i Joanna Miziołek analizują kondycję polskiej prawicy.
  • PiS pociesza się, że poparcie dla Brauna jest iluzoryczne i chce odzyskać jego wyborców, a Kaczyński gasi pożary w partii.
  • Mentzen traci na znaczeniu w Konfederacji, a Czarzasty radzi sobie w Sejmie, mimo możliwych kłopotów z dostępem do tajnych informacji.
  • Chcesz poznać więcej zakulisowych informacji o polskiej scenie politycznej? Obejrzyj cały program!

Co piszczy na prawicy

W poniedziałek 9 lutego 2026 roku kolejny odcinek programu/podcastu "Niedyskretnie o politykach". Tym razem prowadzące Eliza Olczyk i Joanny Miziołek omówiły sytuację na polskiej prawicy. Tam wszyscy patrzą na Grzegorza Brauna, jakie ma sondaże. PiS też robią takie badania. I wynika z nich, że Polacy nie chcą w rządzie Brauna. On ma pilnować rządu, ale nie rządzić. - "PiS pociesza się, że poparcie dla Brauna jest iluzoryczne" - mówi Joanna Miziołek.  PiS chce dotrzeć do wyborców Brauna i przekonać ich do siebie.

- To racjonalna strategia, bo wyborcy Brauna, to ci co kiedyś głosowali na PiS - powiedziała Olczyk. - Byli rozczarowani PiS-em i postawili na Brauna - dodała.

Kaczyński musi gasić pożary

Ledwo prezes Kaczyński wyszedł ze szpitala to musi gasić pożary w partii. Politycy kłócą się i lider musi godzić kolegów partyjnych. Joanna Miziołek powiedziała, że prezydent Nawrocki nie lubi "maślarzy" a ceni byłego premiera Morawieckiego. Dziennikarka dodała, że już jest konflikt wśród "maślarzy" - "kłócą się między sobą".

Kończąc omawianie sytuacji na prawicy, mówiąc o Konfederacji, prowadzące zauważają słabnącą pozycję Sławomira Mentzena i dość duży konflikt między nim a Krzysztofem Bosakiem. - "Sławomir Mentzen nie jest już istotnym graczem"- podsumowała Miziołek.

Włodzimierz Czarzasty daje radę

Czarzasty, jak twierdzą politycy Lewicy nadspodziewanie daje sobie radę  na stanowisku  marszałka Sejmu i lidera partii. W środowisku Lewicy zbiera tylko pozytywne opinie, otworzył się na starych działaczy, których kiedyś wyrzucił, chce aby partia wystartowała samodzielnie w wyborach. Konflikt z ambasadorem USA może mu pomóc, ale może mu zaszkodzić sprawa z dostępem do tajnych informacji, którą nagłaśnia PiS. - Podobno informacji na temat Czarzastego jest o wiele więcej i mają wyjść od służb - powiedziała Joanna Miziołek.

Więcej ciekawostek ze świata polityki zobaczysz w programie.

POLACY NIE CHCĄ BRAUNA U WŁADZY. NAWROCKI ZIGNOROWANY W TVP, ATAK NA CZARZASTEGO | Miziołek & Olczyk
Sonda
Czy Włodzimierz Czarzasty powinien szczegółowo wyjaśnić sprawę „wschodnich kontaktów” na RBN?

Polecany artykuł:

Minister Żurek o ściganiu Ziobry: Młyny sprawiedliwości w jego sprawie mielą. W…
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Niedyskretnie o Politykach