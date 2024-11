Trump dzwonił do Dudy. Kulisy rozmowy ujawnione

Polska prezydencja w UE i strategiczna współpraca z USA

Podczas rozmowy Andrzej Duda podkreślił, że Polska, obejmując prezydencję w Unii Europejskiej, stawia sobie za priorytet zacieśnianie więzi między UE a USA. „Więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych i więcej Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej” – mówił Duda, wskazując na kluczową rolę USA w budowaniu bezpieczeństwa w Europie. Prezydent wyraził także nadzieję, że wzmocnienie tej współpracy stanie się jednym z pierwszych tematów do rozmów na początku drugiej kadencji Trumpa.

Duda uciekł ze zdjęcia grupowego w Baku na COP29. Wymowny gest

W rozmowie Duda zaproponował, aby Trump odwiedził Polskę jeszcze przed rozpoczęciem swojej drugiej kadencji. „Prezydent Trump uznał, że to znakomity pomysł” – zdradził Duda, dodając, że obecnie trwają prace nad ustaleniem dokładnego terminu wizyty. „To będzie niezwykle ważne spotkanie, które pozwoli nam omówić najważniejsze zasady współpracy i przyszłe wyzwania,” dodał Duda. Wspomniano także o zbliżającej się oficjalnej inauguracji amerykańskiej bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie, co jeszcze bardziej wzmacnia współpracę obronną. Jeśli wizyta dojdzie do skutku, może stać się symbolicznym początkiem nowego etapu współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Zaproszenie dla prezydenta Azerbejdżanu i polski dorobek klimatyczny

Duda nie ograniczył się jednak tylko do tematów związanych z Trumpem. Podczas swojej wypowiedzi na szczycie w Baku wspomniał również o swojej rozmowie z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Aliyevem, któremu złożył zaproszenie do odwiedzenia Polski w przyszłym roku. Wyraził nadzieję na dalsze zacieśnianie współpracy gospodarczej oraz energetycznej między Polską a Azerbejdżanem. „Mam nadzieję, że wiosną przyszłego roku ta wizyta dojdzie do skutku. Czeka nas wiele ważnych tematów gospodarczych i energetycznych do omówienia.” - powiedział. Prezydent przypomniał także dorobek Polski w kwestii polityki klimatycznej, zwłaszcza osiągnięcia z COP24 w Katowicach, gdzie przyjęto zasady Just Transition i Katowice Rulebook. Podkreślił, że te inicjatywy, dotyczące sprawiedliwej transformacji, są dziś kluczowe dla wsparcia krajów rozwijających się.

Brak na zdjęciu grupowym – wymijająca odpowiedź Dudy

Podczas wypowiedzi Duda odniósł się także do swojej nieobecności na grupowym zdjęciu światowych liderów. Na pytanie o brak na zdjęciu odpowiedział jednak wymijająco, nie wyjaśniając jednoznacznie przyczyn.

