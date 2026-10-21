Trump dogaduje się z Putinem, a winą obarcza Ukrainę! Czy Polska jest zagrożona? Rzecznik Nawrockiego odpowiada. Padły słowa o "nowej Jałcie"

Trump porozumiewa się z Putinem. Co z bezpieczeństwem Polski?

Polityka Donalda Trumpa wobec Rosji i Ukrainy ponownie budzi pytania o bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególne kontrowersje wywołuje kwestia rozmów dotyczących rosyjskiej ropy oraz wypowiedzi amerykańskiego prezydenta na temat odpowiedzialności Ukrainy za wzrost cen tego surowca.

W środowej (21 października) audycji „Gość Radia ZET” prowadzący zapytał rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, czy działania Trumpa nie stoją w sprzeczności z interesami Polski.

— Najwyraźniej nie słuchał, bo jeśli pan widzi, że Trump dogaduje się, przepraszam, z Putinem, w sprawie rosyjskiej ropy, dobija targu w sprawie tej ropy i jeszcze mówi przy tym, że to Ukraińcy są winni wysokim cenom ropy na świecie. No to nie wydaje mi się, żeby prezydent Trump słuchał prezydenta Nawrockiego w tej sprawie — stwierdził prowadzący.

Leśkiewicz przekonywał, że Karol Nawrocki konsekwentnie ostrzega amerykańskiego przywódcę przed zaufaniem rosyjskiemu prezydentowi.

— Prezydent Karol Nawrocki zawsze podczas każdej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem podkreśla, że Putinowi nie można ufać, nie można mu wierzyć, że Putin jest zbrodniarzem i ustalenia, które są podejmowane z Federacją Rosyjską zawsze należy traktować z dużą ostrożnością — zapewnił rzecznik.

Czy decyzje Trumpa podważają bezpieczeństwo Polski? Leśkiewicz odpowiada

W trakcie rozmowy przywołano stanowisko prezydenta Nawrockiego, zgodnie z którym stabilizowanie sytuacji energetycznej nie powinno prowadzić do osłabienia presji na Rosję ani zagrożenia bezpieczeństwu państw naszego regionu.

Prowadzący zapytał wprost, czy działania Donalda Trumpa mogą podważać bezpieczeństwo Polski.

— Nie sądzę, żeby w tej chwili prowadził do podważenia naszego bezpieczeństwa.. Natomiast na pewno sankcje na Federację Rosyjską powinny być utrzymane i powinny być jak największe — odpowiedział Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że Polska nie zamierza zmieniać swojego stanowiska wobec sankcji nałożonych na Rosję, nawet jeśli amerykańska administracja podejmuje inne decyzje.

— Jednoznacznie pan prezydent wyraźnie podkreśla, że nie należy zmniejszać sankcji na Federację Rosyjską. Te sankcje powinny być bardzo dotkliwe, bardzo bolesne i takie jest nasze stanowisko — zaznaczył.

Leśkiewicz przyznał jednocześnie, że Polska nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane przez Donalda Trumpa. Wskazywał, że działania amerykańskiego prezydenta dotyczące rynku ropy są związane przede wszystkim z sytuacją wewnętrzną Stanów Zjednoczonych.

Putin na szczycie G20? Jak zachowa się Karol Nawrocki?

Jednym z ważniejszych tematów rozmowy był planowany na grudzień szczyt G20 na Florydzie oraz możliwość obecności na nim Władimira Putina.

Prowadzący zapytał, czy Karol Nawrocki próbował przekonać Donalda Trumpa, aby nie zapraszał rosyjskiego przywódcy na spotkanie.

Leśkiewicz nie potwierdził, aby polski prezydent podejmował działania dotyczące samego zaproszenia. Przekonywał natomiast, że Nawrocki wielokrotnie przedstawiał Trumpowi jednoznaczną ocenę rosyjskiego przywódcy.

Padło również pytanie o zachowanie Nawrockiego, gdyby doszło do bezpośredniego spotkania z Putinem podczas szczytu.

— No to jest oczywiste, że pan prezydent nie będzie wchodził w żadne reakcje i interakcje z Władimirem Putinem — odpowiedział rzecznik.

Zapytany, jak miałoby to wyglądać, gdyby obaj przywódcy znaleźli się przy jednym stole, Leśkiewicz odwołał się do zachowania polskiego ministra spraw zagranicznych podczas spotkań międzynarodowych z udziałem rosyjskich przedstawicieli.

— Taki sam sposób się zachowa, w jaki zachowuje się na przykład minister spraw zagranicznych podczas posiedzeń Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie naprzeciwko niego siedzi Siergiej Ławrow. To w taki sam sposób się zachowa — wyjaśnił.

Rzecznik zapewnił również, że Nawrocki zamierza wykorzystać międzynarodowe forum do przedstawienia polskiego stanowiska wobec rosyjskiej agresji.

— Na pewno pan prezydent będzie miał tam swoje wystąpienie. I skorzysta z okazji, żeby powiedzieć, co myśli o rosyjskiej agresji — zapowiedział.

Nowa Jałta? Rzecznik prezydenta o rozmowach Trumpa, Putina i Xi Jinpinga

W audycji pojawił się również temat możliwego trójstronnego spotkania Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga.

Prowadzący pytał, czy taki szczyt mógłby doprowadzić do ustaleń dotyczących przyszłości Ukrainy bez udziału jej władz, a tym samym przypominać historyczne porozumienie jałtańskie.

Leśkiewicz zaznaczył, że na razie nie wiadomo, czy do spotkania w ogóle dojdzie. Podkreślił jednak, że stanowisko polskiego prezydenta w kwestii udziału Ukrainy w negocjacjach pokojowych pozostaje niezmienne.

— Na pewno jakiekolwiek rozmowy prowadzone w sprawie pokoju na Ukrainie muszą być z udziałem Ukraińców, przedstawicieli Ukrainy — stwierdził.

Rzecznik odniósł się również do działań Donalda Trumpa, którego przedstawił jako polityka konsekwentnie dążącego do zakończenia wojny.

— Ja przede wszystkim widzę człowieka, który chce doprowadzić do pokoju na Ukrainie — powiedział.

Jednocześnie przyznał, że ostateczny kształt ewentualnego porozumienia pokojowego pozostaje nieznany.

Stała baza USA w Polsce. Nawrocki zabiega o decyzję Trumpa

W kontekście bezpieczeństwa Polski Leśkiewicz wskazał również na działania zmierzające do utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej.

Według rzecznika jest to jeden z najważniejszych celów polskiej prezydentury w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

— My mamy jako Polska swoją agendę, a nasze działania, jeżeli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, przede wszystkim zmierzają do tego, by w Polsce była stała baza wojsk amerykańskich, która to bezpieczeństwo wzmocni — podkreślił.

Leśkiewicz poinformował, że trwa przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie. Zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem dokument dotyczący tej kwestii ma trafić najpierw do amerykańskiego sekretarza obrony, a następnie do Donalda Trumpa, który podejmie ostateczną decyzję.

Rzecznik zaznaczył, że polskie władze prowadzą działania mające doprowadzić do utworzenia bazy, choć sprawa wymaga również odpowiednich przygotowań legislacyjnych i finansowych.