Trump czy Harris – kto byłby lepszy dla Polski i USA? Analiza dr. Kostrzewy-Zorbasa

Kamala Harris vs. Donald Trump

Trump: nieprzewidywalność i ryzyko chaosu

„Donald Trump jest nieprzewidywalny. Jest radykalny, ale co jeszcze ważniejsze – nieprzewidywalny,” podkreśla dr Kostrzewa-Zorbas. „Jego hasła, takie jak możliwość wyprowadzenia Stanów Zjednoczonych z NATO, choć teraz szokują, to dla niego nic nowego. W przeszłości Trump również publicznie rozważał podobne kroki, które podważały całą wartość sojuszu.” Ekspert wyjaśnia, że choć Trump jako prezydent nie zrealizował najbardziej radykalnych zapowiedzi, to ich głoszeniem osłabiał wiarygodność sojuszu atlantyckiego. Nigdy nie wiadomo, które z jego zapowiedzi mogą stać się rzeczywistością w przyszłości. Dla Polski i innych krajów NATO taka niepewność stanowi ogromne ryzyko.

Za prezydentury Trumpa Polska nie odniosła szczególnych korzyści. „Trump nie tylko osłabiał NATO, ale także prowadził wojny handlowe z Unią Europejską, w tym pośrednio z Polską jako członkiem UE. Zamiast wspierać nasz region, działania Trumpa wywołały napięcia w stosunkach z Europą, i straty gospodarcze i polityczne dla wszystkich stron,” tłumaczy Kostrzewa-Zorbas. Jego zdaniem, kontrowersyjne decyzje Trumpa na arenie międzynarodowej mogą również osłabić więzy między USA a sojusznikami, prowadząc do ryzyka destabilizacji. Polska jako część Europy mogłaby odczuć skutki takiego chaosu bezpośrednio.

Harris: stabilność i przewidywalność

Z kolei Kamala Harris, według dr. Kostrzewy-Zorbasa, stanowi dokładne przeciwieństwo Trumpa. „Harris jest przewidywalna, a jej polityka to kontynuacja amerykańskich działań międzynarodowych,” tłumaczy amerykanista. „Żadne z jej haseł wyborczych ani punktów programu wyborczego dotyczących spraw międzynarodowych nie jest radykalne. To oznacza przede wszystkim przewidywalność przyszłej polityki Stanów Zjednoczonych wobec świata.” Stabilność i kontynuacja sojuszy to cechy, które w relacjach międzynarodowych często przynoszą największe korzyści – zwłaszcza dla takich państw jak Polska, które potrzebują pewnych gwarancji bezpieczeństwa.

Dla Polski i NATO Harris, zdaniem dr. Kostrzewy-Zorbasa, byłaby znacznie bardziej stabilnym partnerem. „Taka polityka daje Polsce i innym krajom europejskim pewność, że mogą liczyć na wsparcie Ameryki” – wyjaśnia specjalista. Harris może być postrzegana jako liderka, która zapewni Polsce i krajom europejskim stabilność i przewidywalność, co może odegrać kluczową rolę w czasach napięć na arenie międzynarodowej.

Polska między stabilnością a ryzykiem – jaki wybór będzie lepszy?

Dr Kostrzewa-Zorbas podsumowuje jednoznacznie: „Trump to ryzyko chaosu, Harris to stabilność. W interesie Polski jest wsparcie dla kandydata, który zapewni bezpieczeństwo w regionie.” Jak podkreśla ekspert, „Trumpowi towarzyszą utopia libertariańska i utopia izolacjonistyczna, gdzie rząd nie musi prawie nic robić poza dbaniem o bezpieczeństwo własnego kraju, a wszelkie inne funkcje - w tym podtrzymywanie sojuszy międzynarodowych - miałyby zniknąć.”

Dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas ukończył dwa prestiżowe uniwersytety w USA – Georgetown University i Johns Hopkins University, gdzie był studentem Zbigniewa Brzezińskiego. Przez 6 lat mieszkał w Waszyngtonie, co pozwoliło mu dogłębnie poznać amerykańską politykę oraz stosunki międzynarodowe, którymi zajmuje się do dziś.

Poniżej galeria zdjęć z Kamalą Harris. Zapraszamy!