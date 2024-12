Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Trela: Uważam, że minister Wieczorek nie zasłużył na dymisję

W "Expressie Biedrzyckiej" gościem był we wtorek 17 grudnia poseł Tomasz Trela z Lewicy. Pytany o Dariusza Wieczorka i to, czy powinna czekać go dymisja, przez zamieszanie, które jest z nim związane, poseł Trela przyznał, że jego zdaniem nie. - Uważam, że minister Wieczorek nie zasłużył na dymisję - ocenił polityk.