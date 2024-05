Tragiczne wieści dla Macierewicza! Oto, jaki los chcą mu zgotować!

Andrzej Duda wreszcie to przyznał! Hołownia padnie z wrażenia, jak to zobaczy!

Radosław Sikorski pytany był o to „kiedy aresztowany będzie Antoni Macierewicz". Pytanie zadał internauta zacytowany w audycji radiowej „Trójki”. Sikorski stwierdził, że polityk już dawno jego zdaniem powinien był zostać aresztowany. – Macierewicz to jest dla mnie siódmy cud świata. Gdyby ktoś z nas zrobił 1/10 tego, co zrobił Macierewicz na szkodę państwa polskiego, to byśmy siedzieli, a on nie siedzi – mówił w Programie 3 Polskiego Radia szef MSZ Radosław Sikorski.

Na pytanie dziennikarki, dlaczego Macierewicz „jeszcze nie siedzi”, szef dyplomacji rozłożył ręce. – Nie wiem – stwierdził. I dodał, że to pytanie jest zasadne. Jego zdaniem były szef obrony narodowej powinie zostać aresztowany m. in. – za sposób likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych czy sposób poprowadzenia podkomisji smoleńskiej. Według Radosława Sikorskiego to „skandaliczna komisja, która niczego nie udowodniła”.

Jak przekazał Sikorski, o sprawie aresztowania Macierewicza, zamierza rozmawiać z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. – Dzisiaj będę na radzie ministrów widział się z prokuratorem generalnym i to bardzo zasadne pytanie mu przekażę – zaznaczył minister.

Sprawę skomentował prezydent Andrzej Duda. – Jeżeli pan minister Sikorski ma jakiekolwiek dowody na to, że mogłaby zaistnieć jakakolwiek odpowiedzialność karna, to bardzo proszę, niech te dowody przedstawi, niech sprawę skieruje do prokuratury, bo na razie to mamy do czynienia z jakimiś pomówieniami medialnymi tylko i wyłącznie – oświadczył Duda. Prezydent dodał, że jest to nieodpowiedzialne działanie, które „nie powinno mieć miejsca”.