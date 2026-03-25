Totalna rewolucja w Sejmie. Tusk mógłby się załamać. Znikąd nie widać nadziei

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Research Partner rzuca nowe światło na polską scenę polityczną, zwiastując potencjalne ogromne zmiany w układzie sił. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na zdecydowane zwycięstwo, zdobywając aż 30,6 proc. poparcia. Jest to jednak spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do poprzedniego badania. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 26,4 proc. głosów. To akurat wzrost o 1 punkt procentowy względem poprzedniego badania.

Co ciekawe, na scenie politycznej wyraźnie umacnia się Konfederacja, która z wynikiem 10,5 proc. staje się trzecią siłą w parlamencie. Warto również zwrócić uwagę na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która samodzielnie przekracza próg wyborczy z wynikiem 7,7 proc. Lewica, z 6,7 proc. poparcia, również znalazłaby się w Sejmie, choć jej pozycja wydaje się być mniej stabilna w obliczu dynamicznych zmian na scenie politycznej.

Wyniki sondażu Research Partner są szczególnie niepokojące dla partii, które znalazły się pod progiem wyborczym. Partia Razem, z wynikiem 2,9 proc., mimo swoich starań, znalazłaby się poza Sejmem. Jeszcze bardziej alarmująca jest sytuacja Polski 2050 i PSL. Ta pierwsza, która jeszcze niedawno była postrzegana jako nadzieja na odświeżenie polskiej polityki, obecnie uzyskuje zaledwie 1,7 proc. poparcia. To drastyczny spadek, który stawia pod znakiem zapytania jej przyszłość na scenie politycznej. Podobnie jest z Polskim Stronnictwem Ludowym, które z wynikiem 1,6 proc. znajduje się w głębokim kryzysie.

Badanie przeprowadzone zostało na Panelu Badawczym Ariadna w dniach 20-23 marca na próbie 1080 dorosłych Polaków

