Kontrowersyjna homilia arcybiskupa Jędraszewskiego

Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas corocznej "pasterki" wygłosił homilię, której kontrowersyjna treść odbiła się szerokim echem w mediach. Duchowny w swoim kazaniu nie odniósł się bowiem wyłącznie do kwestii religijnych, narodzin Chrystusa czy czasu spędzonego w rodzinnym gronie. Postanowił skomentować bieżące sprawy polityczne - między innymi kwestię aborcji czy zawetowaną przez prezydenta ustawę "Lex Czarnek 2.0".

Hierarcha wielokrotnie podkreślał, że że każde dziecko musi mieć zagwarantowane przez państwo prawo do życia - już od chwili poczęcia i "jest to kwestia naszego autentycznego humanizmu".

"Nie wolno w imię spokoju ustępować i w konsekwencji uniemożliwiać rodzicom dostępu do pełnej wiedzy o tym, co niektóre tzw. pozarządowe organizacje pragną głosić małym dzieciom w szkołach i przedszkolach, de facto deprawując ich czyste i niewinne serca" - powiedział Jędraszewski broniąc ustawy "Lex Czarnek 2.0".

Kościelny hierarcha uderza w Andrzeja Dudę

Kontynuując swoją wypowiedź uderzył również w prezydenta Andrzeja Duda, która podjął decyzję o zawetowaniu tej ustawy - twierdząc, że "Polska potrzebuje teraz spokoju a nie konfliktu".

"W związku z tą postawą swoistego uciekania od rzeczywistego problemu w przestrzeni publicznej pojawiła się nawet przedziwna argumentacja, że Polska potrzebuje teraz spokoju, a nie konfliktów i dlatego należy przestać się tym dalej zajmować. Tymczasem świętym prawem rodziców, gwarantowanym również przez konstytucję, jest ich realny wpływ na właściwe formowanie zarówno sfery intelektualnej, jak i sfery duchowej ich dzieci" - powiedział abp Jędraszewski.

Tomasz Terlikowski ostro o homilii arcybiskupa Jędraszewskiego

Jego kontrowersyjna homilia nie umknęła uwadze katolickiemu publicyście Tomaszowi Terlikowskiemu, który postanowił ją skomentować za pośrednictwem Twittera.

"Kazanie na Pasterce, w momencie, gdy możemy spotkać się z Nowonarodzonym nie jest przestrzenią do wspierania ustawy Lex Czarnek 2.0, nie jest przestrzenią, nie jest przestrzenią do krytykowania decyzji prezydenta (i to w sytuacji, gdy są one po prostu decyzjami politycznymi)" - napisał Tomasz Terlikowski.

"Takie kazania jak to arcybiskupa Marka Jędraszewskiego to niegodne wykorzystywanie święta, sacrum, tego, co dla chrześcijan najważniejsze, dla promowania bliskiej sobie partii, a konkretniej niewielkiej jej części" - dodał dziennikarz.

Kazanie na Pasterce, w momencie, gdy możemy spotkać się z Nowonarodzonym nie jest przestrzenią do wspierania ustawy Lex Czarnek 2.0, nie jest przestrzenią, nie jest przestrzenią do krytykowania decyzji prezydenta (i to w sytuacji, gdy są one po prostu decyzjami politycznymi) 1/5— Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) December 25, 2022

Sonda Cenisz abp Marka Jędraszewskiego? Tak Nie Nie mam zdania