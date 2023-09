Wyniki mówią same za siebie

Kim jest Tomasz Siemoniak? Wiek i wykształcenie

Tomasz Siemoniak ma aktualnie 56 lat – urodził się 2 lipca 1967 r. Ukończył liceum w Wałbrzychu a następnie studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (jest ekonomistą). Był stypendystą Uniwersytetu w Duisburgu. Podczas studiów należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Doświadczenie zawodowe Siemoniaka

W latach 1994-1996 Tomasz Siemoniak był zatrudniony w Telewizji Polskiej, m.in. jako dyrektor Programu 1. W latach 1998–2000 pełnił funkcję dyrektora Biura Prasy i Informacji w MON, a do 2002 zajmował także stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. W latach 1998–2000 był radnym gminy Warszawa-Centrum.

Polityk PO w latach 2000–2002 był wiceprezydentem Warszawy, a w latach 2006–2007 wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. Z kolei w latach 2007–2011 był sekretarzem stanu w MSWiA, w latach 2011–2015 ministrem obrony narodowej w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. W rządzie Ewy Kopacz (2014–2015) był wicepremierem. Od 2015 r. pozostaje posłem na Sejm i jednym z wiceszefów PO.

Tomasz Siemoniak – rodzina

Tomasz Siemoniak ma żonę, Małgorzatę, która przez lata pracowała w TVP jako radca prawny. Nie wiemy, czy nadal pracuje w telewizji. Media informowały o jej pracy w TVP ostatnio w 2021 r. Siemoniakowie ma dwójkę dzieci: córkę i syna Emila, którego w tegoroczne wakacje ojciec zabrał w góry.

Majątek Tomasz Siemoniaka

Z oświadczenia majątkowego Tomasz Siemoniaka za rok 2022 wynika, że miał wówczas 80 tys. zł oszczędności (w złotych, dolarach i euro). Posiadał też trzy mieszkania o powierzchni 46 mkw., ok. 50 mkw. i 111 mkw. Ich wartości polityk PO oszacował odpowiednio na: 400 tys. zł, 550 tys. zł i 1,5 mln zł.

W 2022 r. Tomasz Siemoniak za pracę posła otrzymał z kancelarii Sejmu łącznie ok. 200 tys. zł. Zarobił też ponad 45 tys. zł z najmu mieszkań. Kandydat KO na posła spłaca trzy kredyty we frankach szwajcarskich. Łącznie jego zadłużenie na koniec 2022 r. wyniosło ok. 780 tys. zł.

