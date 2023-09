Kim jest Sławomir Nitras? Wiek i wykształcenie

Sławomir Nitras jest jednym z najbardziej znanych posłów KO i członkiem zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej. Polityk urodził się 26 kwietnia 1973 r. w Połczynie-Zdroju. W roku 1998 ukończył studia w zakresie politologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Wówczas rozpoczął też karierę polityczną, zaczynając od funkcji dyrektora gabinetu wojewody koszalińskiego. Ma za sobą też doświadczenie biznesowe - w latach 1999–2002 zasiadał w zarządzie Koszalińskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kruszywa Koszalin”. Prowadził też działalność gospodarczą.

Doświadczenie polityczne

Zanim wstąpił do PO, Sławomir Nitras był członkiem Unii Polityki Realnej oraz Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Mandat poselski zachodniopomorski polityk po raz pierwszy uzyskał w 2005 a drugi w 2007 r. Dwa lata później Nitras został europosłem – należał do Europejskiej Partii Ludowej. W roku 2014 członek PO wrócił do krajowej polityki. Został głównym doradcą w gabinecie politycznym premier Ewy Kopacz, kiedy ta objęła swój urząd.

Nitras chce odebrać Kościołowi przywileje

Od 2015 r. Sławomir Nitras pozostaje posłem. W między czasie w 2018 r. bezskutecznie próbował swoich sił w wyborach samorządowych, kandydując na prezydenta Szczecina. Polityk PO wyróżnia się dosadnym językiem, przez co ma zagorzałych przeciwników w obozie Zjednoczonej Prawicy. Do dziś wypominają mu, że w jednej z wypowiedzi postulował odpiłowanie katolików z przywilejów. - Wydaje mi się, że problem jest prawdziwy. Żyjemy w państwie, w którym instytucja, jaką jest Kościół katolicki, w sposób dramatyczny, na przestrzeni jednego pokolenia, straciła autorytet większości Polaków. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że w Polsce, w przeciągu kilku lat, dojdzie do dramatycznego ograniczenia przywilejów instytucji, jaką jest Kościół katolicki – powiedział na początku 2022 r. w Radiu Plus.

Rodzina posła PO Sławomira Nitrasa

Żoną Sławomira Nitrasa jest Irmina Kryśkowiak-Nitras zatrudniona w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Nitrasowie mają dwie córki: Natalię i Kornelię.

Jaki ma Sławomir Nitras majątek?

Nitrasowie mają współwłasność małżeńską. Z oświadczenia majątkowego posła Sławomira Nitrasa za rok 2022 wynika, że posiadali znaczące oszczędności: 210 tys. zł, 36000 euro i 4000 dolarów. Są właścicielami mieszkania o powierzchni 153 mkw. i wartości ok. 2 mln zł. Lokal został kupiony za kredyt, który wciąż jest spłacany. Małżonkowie mają dwa auta: Audi A6 z 2010 r. i BMW 1 z 2016 r.

