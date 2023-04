Minister Czarnek utrzymał stanowisko po głosowaniu nad jego odwołaniem. „Zarzuty? To same oszczerstwa”

Przemysław Czarnek grzmi w Sejmie do opozycji: Was się trzeba bać, bo promujecie zboczenia i dewiacje

Tomasz Lis wziął pod lupę wyborców PiS. Srogo się naraził

Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze nie ruszyła, to politycy wszystkich partii już przekonują do siebie wyborców. Dwaj najwięksi rywale, czyli liderzy największych ugrupowań: Jarosław Kaczyński i Donald Tusk wiedzą, że nic nie zastąpi spotkania z wyborcami. Dlatego szef PO już od kilku tygodni jeździ po Polsce, a prezes PiS za chwilę ruszy w objazd po kraju, wcześniej musiał go przerwać ze względów zdrowotnych. Politycy są też skupieni na sondażach przedwyborczych. Z najnowszych sondaży wynika, że to PiS ma największe szanse na wygraną w wyborach 2023. Sondaże i wyborcy stają się podstawą do przeprowadzania analiz. Na swego rodzaju "analizę" zdecydował się też Tomasz Lis. Były szef "Newsweeka" na Twitterze umieścił komentarz dotyczący wyborców PiS i naważył piwa! Lis mocno podpadł ludziom. Dlaczego? Co o potencjalnych wyborcach PiS napisał Lis? Oto jego komentarz:

- 4,5 miliona Polaków ma wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe, 60 procent z nich nie pracuje, dwie trzecie nie czyta absolutnie nic. To oni w większości popierają PiS i to oni zdecydują o przyszłości państwa, narodu i młodzieży, w rum tej najlepszej, elity - (pis. oryginalna).

Swoimi słowami Tomasz Lis nieźle sobie nagrabił. Internauci od razu zaczęli mu wypominać, że dzieli wyborców na tych lepszy i gorszych: - O Panie, widzę, że komuś już weekend wjechał od rana. Pomijając już obrzydliwy klasizm i wywyższanie się, to skoro ta "elita" jest taka wybitna i oświecona, to dlaczego od 8 lat, nie jest w stanie przedstawić oferty, która by zmiotła PiS?; Demokracja się nie podoba?;

- No miło że Pan to zauważył. Nie omieszka Pan dość często ta grupę obrażać, a potem się dziwi że nie chcą głosować na ugrupowanie które Pan bardzo mocno wspiera;

- Na tym polega demokracja że głos „pana spod budki z piwem” znaczy tyle samo co głos profesora Politechniki. Można się na to zżymać i komentować z przekąsem ale pretensje można mieć tylko do demokracji;

- Jako student pracowałem w fabryce. Na przerwach z jednym spawaczem odbywałem długie rozmowy np. o hiszpańskiej wojnie domowej. Pracowałem też w korporacji, gdzie dumni, wykształceni ludzie nie wiedzieli co to była zimna wojna. Takie to są elity - komentowali.

Wybory w Polsce 2023. Kiedy odbędą się wybory do Sejmu i Senatu?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2023. Na razie nie jest znana dokładna data wyborów w Polsce, ale wiadomo, że cztery możliwe terminy wyborów to: 15 października 2023 roku, 22 października 2023 roku, 29 października 2023 roku lub 5 listopada 2023 roku. Tak wynika z kalendarza wyborczego i przepisów konstytucyjnych. Poprzednie wybory parlamentarne w Polsce odbyły się w niedzielę 13 października 2019 roku. Wygrało je Prawo i Sprawiedliwość. Warto dodać, że wybory parlamentarne w Polsce zrządza prezydent na termin nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wybory muszą się odbyć w dniu wolnym od pracy, przypadającym w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (a ta rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku).