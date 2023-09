Tomasz Grodzki. Wiek, wykształcenie, majątek. Kim jest kandydat do Senatu z listy KO?

Majątek Sławomira Mentzena to wielka tajemnica. Co ma polityk Konfederacji?

Politycy PO dzwonią do Kaczyńskiego #TelefonDoJarka. To już lawina!

Kim jest Tomasz Grodzki? Oto sylwetka marszałka Senatu

Tomasz Grodzki urodził się 13 maja 1958 r. w Szczecinie. W wyborach samorządowych w latach 2006, 2010 i 2014 z listy Platformy Obywatelskiej (do której przystąpił) był wybierany na radnego szczecińskiej rady miejskiej. W 2014 r. kandydował do Parlamentu Europejskiego i zdobył 26 863 głosy, nie uzyskując wówczas mandatu. W wyborach w 2015 wystartował do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 97. Uzyskał mandat senatora IX kadencji, otrzymując 69 887 głosów.

Następnie w 2019 roku ponownie wyborcy zadecydowali, że jego miejsce dalej jest w senacie. Tym razem głosowało na niego 149 245 uprawnionych. 12 listopada 2019 większością 51 głosów został wybrany na marszałka Senatu X kadencji. Co ciekawe, gdyby w tamtych wyborach wygrała Koalicja Obywatelska, to według zapowiedzi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej miał on być ewentualnym ministrem zdrowia.

Senator w 2019 roku wyznawał, że politycy z Prawa i Sprawiedliwości chcieli go przeciągnąć na swoją stronę. - Ze strony koalicjantów PiS, przez poważnego polityka byłem pytany o chęć zostania ministrem zdrowia. Przypuszczam, że w 30 sekund dostałbym tekę ministra, gdybym taką wolę wyraził. Nie mogę więcej powiedzieć, fakt taki zaistniał i nie muszę dodawać, że uważam się za człowieka przyzwoitego, więc grzecznie odmówiłem - opowiada.

Przeczytaj: Sprawdzają pokój marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego pod kątem podsłuchów! "Trzeba być ostrożnym"

Tomasz Grodzki - wykształcenie, doświadczenie zawodowe

Tomasz Grodzki to absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (ukończył ją w 1983 roku). Na tej samej uczelni uzyskiwał stopnie naukowe doktora w 1991 r. i doktora habilitowanego w 2003 r. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W pracy naukowej związany był z wydziałem lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej i następnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2007 r. objął stanowisko profesora na tej uczelni. Specjalizację zawodową II stopnia uzyskał w 1991 z chirurgii klatki piersiowej, zajmuje się także transplantologią. Jest członkiem licznych krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających chirurgów, m.in. jako pierwszy Polak został przyjęty do American Association for Thoracic Surgery.

Zobaczcie, jak mieszka Tomasz Grodzki w hotelu poselskim w galerii poniżej

Tomasz Grodzki - rodzina, odznaczenia

Prywatnie Tomasz Grodzki jest żonaty. Jego ukochana ma na imię Joanna, z wykształcenia to okulistka. Tomasz Grodzki ma dwie córki.

W 2009 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2014 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został również uhonorowany tytułem Ambasadora Szczecina (2003 r.) oraz wyróżniony tytułem Człowieka Roku „Gazety Wyborczej” (za 2020 r.).

Zobacz: Politycy PiS chodzą do Tomasza Grodzkiego po porady onkologiczne! Marszałek Senatu ujawnia

Tomasz Grodzki - zarzuty korupcyjne

W marcu 2021 przedstawiciele Prokuratury Regionalnej w Szczecinie wystąpili do Senatu z wnioskiem o uchylenie immunitetu marszałkowi, zamierzając następnie przedstawić mu zarzuty w związku z domniemanym, czterokrotnym przyjęciem korzyści majątkowych. Oskarżenia o korupcję zaczęły być formułowane wobec Tomasza Grodzkiego jeszcze w 2019, wkrótce po objęciu przez niego funkcji marszałka. To wtedy Agnieszka Popiela zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdziła, że miał on za przeprowadzenie operacji przyjąć łapówkę w wysokości 500 dolarów. Polityk zaprzeczał tym twierdzeniom i złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko autorce wpisu, którą w marcu 2021 szczeciński sąd rejonowy nieprawomocnie uznał za winną zniesławienia, warunkowo umarzając postępowanie i zobowiązując do przeproszenia marszałka. Wyrok ten został uchylony we wrześniu tego samego roku przez sąd okręgowy, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania.

18 maja 2022 Senat nie wyraził zgody na pociągnięcie Tomasza Grodzkiego do odpowiedzialności karnej w sprawie zarzutów sformułowanych przez prokuratorów

Majątek Tomasza Grodzkiego

Już pod koniec IX kadencji senator na koncie miał 200 tys. zł, 13,1 tys. euro, 23,9 tys dolarów i 13,7 franków szwajcarskich. Dodatkowo zgromadził akcje spółek giełdowych na kwotę 74769 zł.

Tomasz Grodzki w najnowszym oświadczeniu majątkowym poinformował, że jest właścicielem m.in. trzech sztabek złota. Każda z nich waży 100 gramów i wyceniona została na 27,7 tys. zł za sztukę. W sumie są warte ponad 80 tys. zł. Polityk napisał, że zostały "zdeponowane". Polityk zaoszczędził w ubiegłym roku 150 tys. zł, ponad 12 tys. euro, 11 tys. dolarów i 11 tys. franków szwajcarskich.

Jest współwłaścicielem domu (120 mkw.) wartego 550 tys. zł, mieszkania (70 mkw.) wartego 350 tys. zł oraz działki budowlanej (2750 mkw.) wartej 175 tys. zł.Jako marszałek Senatu zarobił w ubiegłym roku 376,1 tys. zł, co daje miesięcznie kwotę ponad 30 tys. zł.

Quiz. Co wiesz o wyborach parlamentarnych? Bez 5/10 lepiej nie głosuj! Pytanie 1 z 10 Kto może wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Osoby pełnoletnie, osoby z obywatelstwem polskim i obywatele Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce Osoby, które ukończyły 16. rok życia, osoby urodzone na terenie Polski i posiadające polski paszport Osoby pełnoletnie, obywatele Polski i osoby, które same nie są kandydatami Dalej