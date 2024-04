Sztafeta piwna u Mentzena. Będzie siać zgorszenie?

Impreza u Mentzena

Sławomir Mentzen współorganizuje kolejną edycję konferencji "Everest". Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 maja w Katowicach. Za udział w imprezie trzeba zapłacić od 1,7 tys. zł do 8,5 tys. zł. W zależności od opłaconego pakietu można korzystać z różnych atrakcji. "Chcesz zmieniać świat? Jesteś wytrwały, ciężko pracujesz, masz ambicję by wejść na szczyt? Dokonać niemożliwego? Chodź razem z nami na Everest, poznasz tu ludzi takich jak Ty. Poznasz osoby, którym się chce, dla których standard to za mało, bo chcą od życia więcej. Chcą być najlepsi i wiele poświęcą, żeby nimi być" - zachwalają organizatorzy. I zapewniają, że " będzie głośno, efektywnie i z efektem wow". W programie wydarzenia są spotkania i prelekcje tematyczne koncentrujące się głównie na nowoczesnym biznesie. Co ciekawe, sporo spotkań odbędzie się w nowoczesnym stylu i w oparciu o najnowsze technologie. Oczywiście nie zabraknie rozrywki. W programie wydarzenia pojawia się m.in. Sztafeta piwna. O co chodzi?

Sztafeta Piwna z Mentzenem

Jak wyjaśnia na stronie organizator konferencji: "Gra polega na wypiciu piwa przez drużyny jak najszybciej, zorganizowana jest przy wejściu, gdzie drużyny muszą się zarejestrować i spełnić określone kryteria, a każda musi mieć taką samą liczbę zawodników. Wieczorem uczestnicy zostaną zaproszeni na scenę, gdzie rozpocznie się gra, każdy otrzymuje 0,5l piwa i zaczyna pić w momencie, gdy osoba przed nią skończy swoje. Drużyna, która jako pierwsza wykona zadanie, wygrywa".

W ubiegłym roku udział w tej grze brał sam polityk Sławomir Mentzen. "To test na męskość" - krzyczał wówczas prowadzący imprezę, kiedy to uczestnicy ustawieni w kolejkę pili w pośpiechu piwo - w tym sam Mentzen. Czy w tym roku będzie podobnie?

