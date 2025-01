i Autor: Super Express

Co z Domańskim?

To poważne zagrożenie dla rządu? Schetyna mówi o pieniądzach dla PiS

Pierwsze noworoczne posiedzenie rządu, które odbywa się we wtorek 7 stycznia, jest najbardziej interesujące ze względu na ewentualną decyzję ministra finansów w sprawie subwencji dla PiS, która po decyzji PKW ostatecznie powinna zostać wypłacona. Czy Ministerstwo Finansów wypłaci zatem dotację PiS? W tej sprawie na antenie RMF FM wypowiedział się Grzegorz Schetyna. Choć podkreślił, że to będzie decyzja ministra, to jednak w jego opinii... nie powonien wypłacić środków partii Jarosława Kaczyńskiego. Zauważył przy tym poważne zagrożenie dla rządu.