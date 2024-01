i Autor: Super Express (4) Donald Tusk

Tylko u nas

To oni mają robić czystki po PiS. Oto ludzie Donalda Tuska od zadań specjalnych

JP 4:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W dość licznym rządzie Donalda Tuska (67 l.) odgrywają szczególne role. To ministrowie do najtrudniejszych, najważniejszych, można powiedzieć nawet, do zadań specjalnych. Już pierwsze tygodnie po zmianie władzy pokazują, że to od Adama Bodnara (47 l.), Marcina Kierwińskiego (48 l.) i Bartłomieja Sienkiewicza (63 l.) będzie w dużej mierze zależało powodzenie misji premiera.