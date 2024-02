Co Kaczyński powiedział o młodej kobiecie?

W sobotę 10 lutego 2024 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie odbył się Protest Wolnych Polaków. Grupa ta wyraża swój sprzeciw planowanym zmianom w Trybunale Konstytucyjnym. Jak to na takim proteście było sporo przemówień i wystąpień przedstawicieli uczestników i organizatorów protestu. Tymczasem głos jednej młodej kobiety szczególnie wpadł w ucho prezesowi PiS. Ten głos zabrała Aleksandra Prorok, radna warszawskiej dzielnicy Wola. - My, jako młodzi, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. My nie mamy kompleksów, że jesteśmy Polakami. Od władzy oczekujemy rozwoju i bezpieczeństwa, to tutaj chcemy żyć, to tutaj chcemy się rozwijać i pracować - mówiła młoda kobieta. I dodała: Jesteśmy jako Polacy bardzo ambitni, mierzymy wysoko, chcemy rywalizować z Francją, Niemcami. Chcemy, żeby nasza gospodarka była konkurencyjna, a żeby się tak stało, potrzebujemy wielkich projektów infrastrukturalnych.

Do przemówienia młodej warszawskiej radnej nawiązał Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia. Słowa kobiety spodobały się także wielu internautom.

Tak było na #ProtestWolnychPolaków w #Warszawa! Fantastyczna atmosfera i morze biało-czerwonych flag. 🇵🇱 Dziękuję za dzisiaj. 😊 pic.twitter.com/g1rufoTFWq— Aleksandra Prorok (@olaprorok) February 10, 2024

