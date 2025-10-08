To on może powstrzymać Hołownię przed uzyskaniem stanowiska w ONZ: "Nie chcę wnikać w kwalifikacje Szymona"

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-08 5:29

Minął termin aplikowania na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. Na liście kandydatów do prestiżowej funkcji oprócz marszałka polskiego Sejmu są min. mer Paryża, czy były wiceszef niemieckiej dyplomacji. Jest też drugi Polak. To Roman Mazur zajmujący się pomoca rozwojową w Afryce, ekspert UE w Agencji ds. Azylu (AUEA). – Ja jestem ekspertem, a Szymon ma polityczne nadanie – mówi nam Mazur.

Roman Mazur, Hołownia

Autor: x.com / Roman Mazur @romanmazur_mba; Marcin Gadomski / Super Express/ X (Twitter)

Poradził sobie z byciem marszałkiem, ale tu potrzebne jest inne doświadczenie

Decyzja Szymona Hołowni (49 l.) o możliwym rozstaniu z polską polityką ciągle budzi potężne emocje. Jeżeli wygra rywalizację o prestiżowe stanowisko w ONZ zostawi partię i mandat poselski. Na drodze do międzynarodowych zaszczytów niespodziewanie stanął jednak inny Polak, a także znajomy Hołowni z politycznej drogi. Bo Roman Mazur kandydował z list PL 2050 w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Byłem zdziwiony niesamowicie, że Szymon Hołownia kandyduje. To jest agencja, która ma do czynienia z najważniejszym problemem globalnym. On co prawda poradził sobie z byciem marszałkiem, ale to stanowisko wymaga zupełnie innego doświadczenia. Nie chcę wnikać już w kwalifikacje Szymona, wykształcenie i tak dalej – mówi Mazur. Jego zdaniem poparcie jakiego Szymonowi Hołowni udzielił polski rząd może być bardziej obciążeniem niż atutem. - Chodzi o to co dzieje się na naszej wschodniej granicy, o zmianę przepisów azylowych. Nie wszędzie jest to dobrze odbierane – mówi w rozmowie z „SE”.

Wiceszef MSZ Niemiec i mer Paryża rywalami Hołowni

Marszałek Sejmu przyznał, że od wielu lat zna się z konkurentem. - Widziałem, że realizuje jakieś projekty w Afryce. Ja też, jak wiecie, zajmowałem się tym przez 10 czy 11 lat, więc kompetencje w tym zakresie posiadam - reklamował się ciągle jeszcze lider Polski 2050. Polaków pogodzić może jeszcze niemała zagraniczna konkurencja. O stanowisko w ONZ aplikują min. Ahmet Yıldız, stały przedstawiciel Turcji przy ONZ, Christine Schraner Burgener, była ambasador Szwajcarii ds. migracji i dyplomatka ONZ, wiceminister spraw zagranicznych Niemiec Niels Annen i Anne Hidalgo, mer Paryża.

