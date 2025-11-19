To nie koniec roli Szymona Hołowni? W jednym Włodzimierz Czarzasty go nie zastąpi

W nowej kadencji Sejmu Szymon Hołownia przejmie obowiązki międzynarodowe, mimo że nowym marszałkiem jest Włodzimierz Czarzasty.

Powodem tej decyzji jest osobista awersja marszałka Czarzastego do podróży lotniczych, co potwierdzają statystyki lotów.

Sprawdź, jak ta zmiana wpłynie na reprezentację Polski na arenie międzynarodowej i dlaczego Czarzasty unika samolotów.

Zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi, nowym marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty. W najbliższych dniach przedstawi on swoich współpracowników, w tym kierownictwo kancelarii i dyrektora Biura Obsługi Medialnej. Oprócz codziennego zarządzania izbą, marszałkowie tradycyjnie odbywali zagraniczne wizyty, spotykając się z szefami parlamentów krajów sojuszniczych. Przykładem jest Szymon Hołownia, który podczas swojej poprzedniej kadencji odbył kilkanaście lotów.

Podział obowiązków Hołowni i Czarzastego?

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, Szymon Hołownia, wicemarszałek z Polski 2050, będzie nadal reprezentował Sejm na arenie międzynarodowej, chyba że zostanie komisarzem ONZ. W przypadku jego odejścia, obowiązki te przejmie inny wicemarszałek z koalicji rządzącej.

- Włodek po prostu boi się latać. W przeszłości miał jakiś incydent w trakcie lotu, chyba jakieś awaryjne lądowanie. Od tamtej pory nie wsiada do samolotu - powiedział polityk Lewicy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Te informacje potwierdzają statystyki sejmowe – Włodzimierz Czarzasty jest jedynym członkiem prezydium Sejmu, który jako wicemarszałek nie odbył ani jednego lotu, zarówno krajowego, jak i zagranicznego.

Statystyki lotów członków prezydium Sejmu

Częstotliwość latania wśród większości członków prezydium jest zbliżona, jednak rekordzistką jest wicemarszałek Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej, która od objęcia urzędu odbyła 161 lotów krajowych, głównie do rodzinnego Wałbrzycha (na trasie Warszawa-Wrocław). Szymon Hołownia odbył zaś 14 lotów zagranicznych, a Włodzimierz Czarzasty ani jednego, nawet w granicach Polski.

