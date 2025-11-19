To nie koniec roli Szymona Hołowni? W jednym Włodzimierz Czarzasty go nie zastąpi

- W nowej kadencji Sejmu Szymon Hołownia przejmie obowiązki międzynarodowe, mimo że nowym marszałkiem jest Włodzimierz Czarzasty.
- Powodem tej decyzji jest osobista awersja marszałka Czarzastego do podróży lotniczych, co potwierdzają statystyki lotów.
- Sprawdź, jak ta zmiana wpłynie na reprezentację Polski na arenie międzynarodowej i dlaczego Czarzasty unika samolotów.
Zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi, nowym marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty. W najbliższych dniach przedstawi on swoich współpracowników, w tym kierownictwo kancelarii i dyrektora Biura Obsługi Medialnej. Oprócz codziennego zarządzania izbą, marszałkowie tradycyjnie odbywali zagraniczne wizyty, spotykając się z szefami parlamentów krajów sojuszniczych. Przykładem jest Szymon Hołownia, który podczas swojej poprzedniej kadencji odbył kilkanaście lotów.
Podział obowiązków Hołowni i Czarzastego?
Jak ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, Szymon Hołownia, wicemarszałek z Polski 2050, będzie nadal reprezentował Sejm na arenie międzynarodowej, chyba że zostanie komisarzem ONZ. W przypadku jego odejścia, obowiązki te przejmie inny wicemarszałek z koalicji rządzącej.
- Włodek po prostu boi się latać. W przeszłości miał jakiś incydent w trakcie lotu, chyba jakieś awaryjne lądowanie. Od tamtej pory nie wsiada do samolotu - powiedział polityk Lewicy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.
Te informacje potwierdzają statystyki sejmowe – Włodzimierz Czarzasty jest jedynym członkiem prezydium Sejmu, który jako wicemarszałek nie odbył ani jednego lotu, zarówno krajowego, jak i zagranicznego.
Statystyki lotów członków prezydium Sejmu
Częstotliwość latania wśród większości członków prezydium jest zbliżona, jednak rekordzistką jest wicemarszałek Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej, która od objęcia urzędu odbyła 161 lotów krajowych, głównie do rodzinnego Wałbrzycha (na trasie Warszawa-Wrocław). Szymon Hołownia odbył zaś 14 lotów zagranicznych, a Włodzimierz Czarzasty ani jednego, nawet w granicach Polski.
