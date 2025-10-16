25 października odbędzie się konwencja PO, na której zapadnie decyzja o zjednoczeniu z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

Członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej automatycznie dołączą do nowego ugrupowania, a ich liderzy (Szłapka i Nowacka) znajdą się we władzach krajowych.

W grudniu i styczniu odbędą się wybory w strukturach terenowych, a w połowie stycznia powszechne wybory przewodniczącego nowej partii.

Nowe ugrupowanie będzie miało inną nazwę niż Platforma Obywatelska, choć zostanie zarejestrowane pod jej numerem KRS, a dokładna nazwa pozostaje tajemnicą

Kiedy odbędzie się konwencja zjednoczeniowa PO?

Polityczny krajobraz w Polsce wkrótce ulegnie znaczącej zmianie. Podczas czwartkowego, dwugodzinnego posiedzenia zarządu Platformy Obywatelskiej, w którym uczestniczyli również lider Nowoczesnej Adam Szłapka oraz szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, zapadły wiążące ustalenia. Jak potwierdzili po obradach członkowie zarządu, m.in. Tomasz Grodzki i Andrzej Halicki, proces konsolidacji wejdzie w decydującą fazę jesienią.

Zarząd Platformy Obywatelskiej ustalił, że 25 października odbędzie się konwencja, podczas której zapadnie ostateczna decyzja o zjednoczeniu z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. To symboliczny moment, który formalnie przekształci dotychczasową koalicję w jeden, silny podmiot polityczny. Rzecznik PO Jan Grabiec, choć oszczędny w słowach, nie zaprzeczył tym doniesieniom, podkreślając jedynie roboczy charakter czwartkowych rozmów.

Jak będzie wyglądać nowa partia po zjednoczeniu?

Jednym z najtrudniejszych tematów rozmów zjednoczeniowych były kwestie personalne i parytety we władzach nowej formacji. Z informacji PAP wynika, że podczas czwartkowych obrad udało się osiągnąć kompromis. Mimo znaczącej dysproporcji w liczebności członków, liderzy PO postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom mniejszych partnerów. Członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej mają automatycznie stać się częścią nowego ugrupowania.

Co więcej, zapewniono im miejsca we władzach zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym. Dotychczasowi szefowie regionów PO będą musieli udostępnić stanowiska przedstawicielom koalicjantów, a liderzy obu partii – Adam Szłapka i Barbara Nowacka – najprawdopodobniej wejdą w skład ścisłego kierownictwa krajowego. Po symbolicznym połączeniu nowa partia Tuska przeprowadzi wewnętrzne wybory na wszystkich szczeblach, które zakończą się w połowie stycznia 2026 roku powszechnymi wyborami przewodniczącego.

Jaka będzie nowa nazwa partii Donalda Tuska?

Choć znamy już datę i zarys struktury organizacyjnej, największa niewiadoma wciąż pozostaje nierozwiązana. Chodzi o nazwę, pod jaką będzie funkcjonować zjednoczona formacja. Dotychczasowe spekulacje wskazywały na „Koalicję Obywatelską”, jednak po czwartkowym spotkaniu pewność w tej kwestii znacznie osłabła. Jeden z członków zarządu PO przyznał w rozmowie z PAP: „Szef (Donald Tusk) nie zdradził, jaka to będzie nazwa, bo zapewne zakładał, że to za duże gremium, żeby udało się to utrzymać w tajemnicy do 25 października”.

Decyzja o utrzymaniu nazwy w sekrecie ma na celu zbudowanie napięcia i uniknięcie przecieków przed konwencją. Chociaż nowe ugrupowanie zostanie zarejestrowane pod numerem KRS Platformy Obywatelskiej, jego nazwa ma być zupełnie nowa i na razie pozostaje niejawna. Krok ten pokazuje, że liderom zależy na stworzeniu nowej jakości i marki politycznej, która ma być czymś więcej niż tylko sumą dotychczasowych szyldów. Na ostateczne rozwiązanie tej zagadki przyjdzie nam poczekać do 25 października.

WŁADZA TUSKA ZJEŻDŻA DO BAZY. WYSTARCZYŁY DWA LATA | Poranny Ring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.