To koniec koalicji w rządzie Donalda Tuska? Aleksander Kwaśniewski nie ma wątpliwości

Kwaśniewski o końcu wojny na Ukrainie. Co planuje Putin?

Aleksander Kwaśniewski został zapytany, czy jego zdaniem premie Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

- Po pierwsze, do wyborów mamy jeszcze rok. Koalicja musi przetrzymać ten niełatwy moment, dlatego że trzy partie koalicyjne będą musiały po tych wyborach europejskich dokonać jakiś manewrów wewnętrznych, może rozliczeń personalnych więc w tej chwili rola Donalda Tuska, żeby utrzymać tę większość parlamentarną jest niezwykle ważna. Jestem przekonany, że ma wystarczająco dużo doświadczenia, żeby to zrobić - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.

Były prezydent wyraźnie podkreślił, że lider PO obecnie nie ma aspiracji, by zostać głową państwa w przeciwieństwie do innego polityka KO. Według niego, taki scenariusz również byłby korzystny dla obecnego premiera.

- Tusk wyraźnie powiedział, że nie chce kandydować, Trzaskowski daje sygnały, że chce kandydować. Jest dzisiaj, moim zdaniem, niezwykle prawdopodobnym nie tylko kandydatem, ale i zwycięzcą tych wyborów. Ja bym tutaj sytuacji nie komplikował dzisiaj. Co wydarzy się za 6 miesięcy, jak będzie to wyglądało, to zobaczymy. mam wrażenie, że sytuacja w jakiej Donald Tusk jako lider obozu zostaje premierem, a Rafał Trzaskowski jest lojalnym i dobrze współpracującym z nim prezydentem jest dla Donalda Tuska również korzystna - ocenił.

Aleksander Kwaśniewski wypowiedział się także na temat obecnej koalicji rządzącej i jej szans na przetrwanie po słabych wynikach Trzeciej Drogi i Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Utrzymanie koalicji może nie będzie tak trudne, jednak te ugrupowania, które wchodzą poza KO, które wchodzą w skład, będą przeżywały turbulencje. [...] Dzisiaj człowiekiem, który może utrzymać tę większość parlamentarną, jest w moim przekonaniu Donald Tusk. Nie znajduję innej osoby. Wydaje mi się, że gdyby dzisiaj koalicja miała dyskutować, kto ma być następnym premierem Polski, to dopiero może być czynnik rozsadzający tym bardziej, że Tusk jako premier będzie negocjował kwestie europejskie, składy władz UE w najbliższym czasie. W tej roli premiera on nie ma żadnego sensownego zastępstwa - podsumował.

Aleksander Kwaśniewski wyraźnie zaznaczył, że jego zdaniem Rafał Trzaskowski jest w tej chwili politykiem, który ma największe szanse wygrać wybory prezydenckie.

- KO ma bardzo silnego kandydata, który ma bardzo duże szanse wygrać wybory prezydenckie. To jest Rafał Trzaskowski i dziwiłbym się, gdyby chcieli podejmować jakiekolwiek ryzyko - skwitował.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Aleksander Kwaśniewski:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej