To już rekordowa liczba ministrów! Rząd Tuska zostawił Morawieckiego w tyle

Rząd puchnie ponad miarę

Kiedy Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica były w opozycji, krytykowały rząd Prawo i Sprawiedliwość za zbyt dużą liczbę osób w kierownictwach resortów. Po utworzeniu koalicyjnego rządu przez Donalda Tuska, zaczął on szybko puchnąć - aktualnie to 110 osób. Ale to nie wszystko! Wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko (56 l.) zapowiedział w Radiu Plus, że wkrótce nominacje otrzymają jeszcze Bartosz Szmajchel (na wiceministra sportu) i Marek Krawczyk (na wiceministra ds. społeczeństwa obywatelskiego).

"Rządowi debiutanci otaczają się fachowcami"

Kobosko przyznał też, że rząd jest za duży. - Jestem pewien, że premier Tusk przyjrzy się składowi rządu i będzie dokonywał zmian. Na pewno rząd nie będzie się już rozrastał – podkreślił polityk.

- Ministrami zostało wielu debiutantów bez rządowego doświadczenia. To liderzy licznych obozów i frakcji. Aby resorty działały sprawnie, musieli otoczyć się zastępcami z doświadczeniem – tak w nieoficjalnej rozmowie jeden z polityków koalicji wyjaśnił nam powód puchnięcia obecnego rządu.

