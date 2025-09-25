To już ostatni dzwonek! Tak Barbara Nowacka zachęca, aby nie wypisywać dziecka z edukacji zdrowotnej

Barbara Nowacka zaapelowała do rodziców, by zachęcali swoje dzieci do uczestnictwa w zajęciach z edukacji zdrowotnej. Podkreśliła, że zdrowie fizyczne i psychiczne, odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna to kluczowe kompetencje życiowe, które w dużej mierze decydują o jakości życia.

- Zdrowie jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka. Umiejętność radzenia sobie z problemami zdrowia fizycznego, psychicznego, kwestia diety, ruchu - to kluczowe kompetencje w życiu. To one potem decydują w dużej mierze, jak życie się nam układa – powiedziała ministra.

Nowacka dodała, że zajęcia są prowadzone przez kompetentnych nauczycieli, a materiały są dostosowane do wieku uczniów. Zaznaczyła również, że przedmiot ten "daje odporność" i uczy, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz dbać o zdrowie swoje i innych.

- Edukacja zdrowotna to dodatkowa godzina w szkole, ale to jest najlepiej zainwestowana godzina. Zachęcam serdecznie rodziców, by dzieci uczęszczały na ten przedmiot, a i młodzież zachęcam, żeby dała szansę, bo warto naprawdę wiedzieć, w jaki sposób się badać, dbać o swoje zdrowie, ćwiczyć – dodała.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom resortu, edukacja zdrowotna nie jest obowiązkowa w bieżącym roku szkolnym. Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dziecko uczestniczyło w zajęciach, musieli złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły do 25 września. Pełnoletni uczniowie składają rezygnację samodzielnie.

Dane o frekwencji na edukacji zdrowotnej

Zapytana o wstępne dane dotyczące frekwencji, ministra Nowacka przypomniała, że dyrektorzy mają czas na wypełnienie danych w Systemie Informacji Oświatowej po terminie składania deklaracji. "Jeżeli będziemy gotowi z danymi, z przyjemnością je państwu przedstawimy" – zapewniła.

Ministra przyznała, że "największym problemem" jest godzina rozpoczęcia zajęć – 7:10 lub po 16:00 – czyli przed lub po obowiązkowych lekcjach. "Dlatego ministerstwo uważa, że to powinien być przedmiot obowiązkowy, bo tam są potrzebne informacje" – podkreśliła, dodając, że o potrzebie wprowadzenia edukacji zdrowotnej przez lata mówili eksperci.

- Mając do wyboru przedmiot wprowadzony jako nieobowiązkowy lub niewprowadzony, oczywiście wybrałam wprowadzenie - nawet nieobowiązkowego – wyjaśniła.

Nowacka odniosła się również do porannego sondażu SW Research dla onet.pl, z którego wynika, że 53,7% Polaków popiera wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół, 27,1% jest przeciwnych, a 19,3% nie zajęło stanowiska.

- Sondaż jest dla nas bardzo dobrą informacją. Ponad połowa uważa, że to dobry przedmiot, co w naszym spolaryzowanym społeczeństwie to i tak naprawdę dużo, bo przecież, w szczególności w obszarze edukacji, tych opinii jest bardzo wiele, a zamieszanie polityczne, jakie wywołała prawica z Episkopatem wokół tego przedmiotu, pokazują, że jednak ponad 50 proc. nie dało się zmanipulować – skomentowała ministra.

Zakres edukacji zdrowotnej

Edukacja zdrowotna w tym roku szkolnym zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia odbywają się w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (jedna godzina tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII realizowane są tylko w pierwszym semestrze) oraz w szkołach ponadpodstawowych (jedna godzina tygodniowo przez dwa lata).

