Polacy nie chcą edukacji zdrowotnej w szkołach? Najnowszy sondaż wszystko ujawnia

Ponad połowa Polaków (53,7%) popiera wprowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej do szkół, wynika z sondażu SW Research dla Onetu.

Młodsi respondenci (do 24 lat) wyrażają poparcie znacznie rzadziej (32%) niż starsi (powyżej 50 lat - 58,2%).

Edukacja zdrowotna zastąpiła przedmiot "wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od nowego roku szkolnego.

Opinie na temat wprowadzenia edukacji zdrowotnej są zbliżone niezależnie od płci respondentów.

Wraz z początkiem roku szkolnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych edukacja zdrowotna zastąpiła w planach zajęć uczniów przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Kwestia uczestnictwa dzieci w zajęciach wywołała dyskusję — o wypisaniu syna z zajęć poinformował m.in. prezydent Karol Nawrocki. Onet zapytał Polaków o ich zdanie na temat wprowadzenia tego przedmiotu do szkół.

Polacy ocenili edukację zdrowotną

Na pytanie "Czy popierasz wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej?" pozytywnie odpowiedziała ponad połowa respondentów — 53,7 proc. Przeciwnego zdania jest z kolei 27,1 proc. badanych. Niemal co piąty uczestnik badania — 19,3 proc. — nie zajął jednoznacznego stanowiska.

Niezależnie od płci badanych, wynik sondażu przedstawia się podobnie. 55,7 proc. kobiet oraz 51,4 proc. mężczyzn popiera wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół, a 25,3 proc. pań oraz 29,1 proc. panów jest przeciwnych.

Co sądzą młodzi?

Młodsi uczestnicy sondażu znacznie rzadziej od starszych wyrażają pozytywne opinie na temat wprowadzenia zajęć edukacji zdrowotnej w szkołach.

W grupie wiekowej do 24 lat pomysł popiera 32 proc. badanych. Negatywnie na temat wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół opowiedziało się 30,7 proc. respondentów poniżej 24. roku życia, a 37,3 proc. nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi.

W przypadku osób w grupie wiekowej 25-34 lata wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej popiera 53,8 proc. respondentów. Brak poparcia wyraziło z kolei 22,7 proc. uczestników badania.

W przypadku grupy wiekowej 35-49 lat poparcie dla zajęć edukacji zdrowotnej w szkołach wyraziło 52,7 proc. uczestników badania SW Research, a negatywnie o nich wypowiedziało się 30,7 proc. respondentów.

W przypadku osób powyżej 50. roku życia poparcie dla wspomnianych zajęć wyraziło 58,2 proc. respondentów, a brak poparcia — 25,5 proc.

