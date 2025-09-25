Polacy nie chcą edukacji zdrowotnej w szkołach? Najnowszy sondaż wszystko ujawnia

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-25 7:52

Edukacja zdrowotna od samego początku wzbudza wiele kontrowersji wśród polityków, rodziców, a nawet duchownych. Choć ministra edukacji Barbara Nowacka przekonuje, że przedmiot ma uczyć ważnych aspektów, jak zdrowe nawyki czy sposoby na monitowanie swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, nie wszyscy są przekonani. Jak Polacy odnoszą się do edukacji zdrowotnej? Najnowszy sondaż wszystko ujawnia.

szkoła, klasa

i

Autor: Getty Images
  • Ponad połowa Polaków (53,7%) popiera wprowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej do szkół, wynika z sondażu SW Research dla Onetu.
  • Młodsi respondenci (do 24 lat) wyrażają poparcie znacznie rzadziej (32%) niż starsi (powyżej 50 lat - 58,2%).
  • Edukacja zdrowotna zastąpiła przedmiot "wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od nowego roku szkolnego.
  • Opinie na temat wprowadzenia edukacji zdrowotnej są zbliżone niezależnie od płci respondentów.

Wraz z początkiem roku szkolnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych edukacja zdrowotna zastąpiła w planach zajęć uczniów przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Kwestia uczestnictwa dzieci w zajęciach wywołała dyskusję — o wypisaniu syna z zajęć poinformował m.in. prezydent Karol Nawrocki. Onet zapytał Polaków o ich zdanie na temat wprowadzenia tego przedmiotu do szkół.

Polacy ocenili edukację zdrowotną

Na pytanie "Czy popierasz wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej?" pozytywnie odpowiedziała ponad połowa respondentów — 53,7 proc. Przeciwnego zdania jest z kolei 27,1 proc. badanych. Niemal co piąty uczestnik badania — 19,3 proc. — nie zajął jednoznacznego stanowiska.

Niezależnie od płci badanych, wynik sondażu przedstawia się podobnie. 55,7 proc. kobiet oraz 51,4 proc. mężczyzn popiera wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół, a 25,3 proc. pań oraz 29,1 proc. panów jest przeciwnych.

Co sądzą młodzi?

Młodsi uczestnicy sondażu znacznie rzadziej od starszych wyrażają pozytywne opinie na temat wprowadzenia zajęć edukacji zdrowotnej w szkołach.

W grupie wiekowej do 24 lat pomysł popiera 32 proc. badanych. Negatywnie na temat wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół opowiedziało się 30,7 proc. respondentów poniżej 24. roku życia, a 37,3 proc. nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi.

Barbara Nowacka zaapelowała do rodziców ws. edukacji zdrowotnej. Przekonująco?

W przypadku osób w grupie wiekowej 25-34 lata wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej popiera 53,8 proc. respondentów. Brak poparcia wyraziło z kolei 22,7 proc. uczestników badania.

W przypadku grupy wiekowej 35-49 lat poparcie dla zajęć edukacji zdrowotnej w szkołach wyraziło 52,7 proc. uczestników badania SW Research, a negatywnie o nich wypowiedziało się 30,7 proc. respondentów.

W przypadku osób powyżej 50. roku życia poparcie dla wspomnianych zajęć wyraziło 58,2 proc. respondentów, a brak poparcia — 25,5 proc.

Sonda
Edukacja zdrowotna w szkołach – potrzebna czy zbędna?
2025_09_24_Express Biedrzyckiej Arłukowicz
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZKOŁA
SONDAŻ