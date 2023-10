Terlecki o kolejnym rządzie PiS. "Wszystko w swoim czasie"

Co by zrobił na jego miejscu?

Ciszy wyborczej już nie ma, a ludzie stoją w kolejkach do głosowania. Czy może to wpłynąć na wynik wyborów?

Jarosław Kaczyński podczas swojego przemówienia powiedział, że trzecie z rzędu zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości to wielki sukces, ale dopiero się okaże, czy przełoży się to na trzecią kadencję. Szef PiS zaznaczył, że to wstępne wyniki i w najbliższym czasie mogą dziać się rzeczy "ciekawe". Warto zaznaczyć, że PiS - wg exit poll - może liczyć na około 200 mandatów, co oznacza brak większości w Sejmie. Z to kolei wiążę się z koniecznością poszukania koalicjanta bądź przejęcie władzy przez opozycję. Czy PiS prowadzi już takie rozmowy?

- To się wszystko okaże, nie denerwujmy się. Jestem z natury optymistą, więc myślę, że sobie poradzimy - powiedział Ryszard Terlecki. Z sondażu exit poll Ipsos wynika, że PiS wygrało niedzielne wybory do Sejmu z wynikiem 36,8 proc. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc., a Konfederacja - 6,2 proc. Wszystkie te komitety uzyskały mandaty poselskie - wynika z sondażu Ipsos. Według sondażu pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy otrzymali 2,4 proc. głosów.

