Ten sondaż nie spodoba się ani Kaczyńskiemu, ani Tuskowi. Znaczący wynik

Zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk, wykorzystują każdą okazję, by wbić sobie szpilę czy wytknąć błędy. Nic dziwnego – już 15 października odbędą się wybory, a co za tym idzie, kampania wyborcza oficjalnie się rozpoczęła. To oznacza, że każdy szczegół może okazać się kluczowy jeśli chodzi o zdobywanie głosów wyborców. Starsi Polacy zapewne będą porównywać, za czyich rządów żyło się lepiej.

Na takie właśnie pytanie odpowiadali respondenci sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Poproszono ich o wskazanie, czy ich zdaniem żyło się lepiej za czasów rządów PO-PSL w latach 2007-2015 czy za czasów rządów PiS i jego koalicjantów w latach (2015-2023).

43,9 proc. wskazało, że lepiej się żyło pod rządami PiS, z kolei 43,6 proc. wskazało na poprzednią władzę. Jak widać różnica jest minimalna, a Polacy są wyjątkowo podzieleni. Z pewnością liderzy tych partii nie będą zadowoleni z takiego wyniku. 12,5 proc. nie miało zdania.

Co ciekawe, wśród wyborców niezdecydowanych, 78 proc. uważa, że lepiej się żyło podczas rządów PiS. 14 proc. badanych w tej grupie wskazało rząd PO-PSL, a 8 proc. nie ma zdania. To może oznaczać, że być może podczas wyborów w październiku wskażą właśnie na PiS. Warto jednak pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i 15 października wiele się może zmienić.

Sonda Kiedy żyło się lepiej? Za czasów rządów PiS i koalicjantów Za czasów rządów PO-PSL Trudno powiedzieć