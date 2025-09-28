Ten rok obfituje w śluby poselskie! Już pięcioro polityków złożyło przysięgę małżeńską

Posłanka wyszła za kosmonautę

2 stycznia w Łodzi ślub wzięli Aleksandra K. Wiśniewska (31 l.), posłanka Koalicji Obywatelskiej, oraz astronauta Sławosz Uznański (41 l.). Para poinformowała o wydarzeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych, ujawniając, że zaręczyli się latem w Teksasie. W kameralnej ceremonii przyjęli wspólne nazwisko Uznańscy-Wiśniewscy. Świeżo upieczony pan młody już w czerwcu uczestniczył w misji IGNIS i spędził 14 dni na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rozłąka trwała ponad 100 dni, ponieważ kosmonauci trafili do ośrodka kosmicznego na długo przed lotem w przestworza. Po powrocie męża na Ziemię Aleksandra mówiła: „Jestem z niego szalenie dumna. Podjął ogromne ryzyko, sprawdził się, wykonał zadanie, misja jest wykonana”. Sławosz również nie krył emocji: „Chciałem podziękować Aleksandrze za całe wsparcie, które dostałem, i nie było nam łatwo w tym roku”.

Ekspert przyjrzał się sukni ślubnej posłanki Marceliny Zawiszy

26 lipca w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce ślub cywilny wzięła Marcelina Zawisza (36 l.) z partii Razem. Uroczystość miała kameralny charakter, ale nie zabrakło znanych gości ze świata lewicowej polityki — obecni byli m.in. Adrian Zandberg (46 l.) z żoną Barbarą Audycką-Zandberg. Zawisza zaskoczyła wszystkich wyborem środka transportu: zamiast limuzyny pojechała tramwajem. „A do ślubu jechaliśmy tramwajem!” — napisała w mediach społecznościowych. Ten gest był zgodny z jej długoletnim zaangażowaniem w walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Na ceremonii obecni byli jej dwaj synowie — Adaś i Pawełek, urodzeni rok po roku, w 2020 i 2021. Posłanka konsekwentnie chroni prywatność swojej rodziny, dlatego nie ujawniono tożsamości jej męża.

Trzeci ślub posła PiS

Pod koniec sierpnia na ślubnym kobiercu stanął poseł PiS Łukasz Schreiber (38 l.). Polityk pochwalił się zdjęciem z uroczystości, pisząc: „Najpiękniejszy dzień”. Ślub był zaskoczeniem, bo zaledwie dwa miesiące wcześniej zakończył burzliwe małżeństwo z Marianną Schreiber, z którą ma córkę Patrycję. Już wtedy ujawnił, że jego serce ponownie jest zajęte — zakochał się w Weronice Reitner, która bez wahania przyjęła jego oświadczyny. Weronika, obecnie Schreiber, prowadzi biuro nieruchomości, a wcześniej próbowała swoich sił w modelingu. Sama zajęła się dekoracją sali weselnej, a ich pierwszy taniec odbył się do utworu „Gdybym” zespołu Voo Voo.

6 września w zabytkowym Pałacu Herbsta w Łodzi ślub wziął Tomasz Trela (46 l.) z Lewicy. Jego wybranką została adwokatka Dominika Bulzacka. Ceremonia miała kameralny charakter, ale zgromadziła wielu gości ze świata polityki i samorządu. Ślubu udzieliła prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska, która była również świadkiem pana młodego (wcześniej udzieliła też ślubu Wiśniewskiej i Uznańskiemu!). Po uroczystości Trela opublikował zdjęcie na Instagramie, dodając: „Największa kampania w moim życiu zakończona sukcesem. Moja żona – Dominika Bulzacka-Trela”.

20 września ze stanem kawalerskim pożegnał się Jacek Ozdoba (34 l.), europoseł PiS. Ceremonia odbyła się w jednym z warszawskich kościołów. Jego żoną została Izabela — ekonomistka i doktorantka UKSW. Para poznała się przy okazji współpracy nad projektami analitycznymi dotyczącymi Unii Europejskiej. „Jej wiedza i intuicja polityczna od razu zrobiły na mnie duże wrażenie. Polityka to faktycznie obszar, w którym się rozumiemy, a to w moim zawodzie jest bardzo ważne” — powiedział Jacek Ozdoba „Super Expressowi”.

2025_09_25_Express Biedrzyckiej Paweł Kowal Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.