i Autor: Marek BAZAK/East News Na zdjęciu para seniorów

Wszystko jasne

Tego seniorzy chcą od władzy! Mamy sondaż

DP | woź | Tomasz Nowociński 4:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Trwają rozmowy o zawiązaniu koalicji rządowej. Opozycja przygotowuje się do przejęcia władzy, a Zjednoczonej Prawica do jej oddania. W trakcie kampanii PiS straszył seniorów, że głosując na inne partie mogą stracić dotychczasowe zdobycze socjalne. Koalicja Obywatelska, jak i Lewica obiecywały, że nic co dane nie zostanie zabrane. Mało tego, przy wysokiej inflacji obiecywano dwie waloryzacje w roku.