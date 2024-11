Ranking zaufania: Andrzej Duda wraca na pozycję lidera

Najnowszy sondaż zaufania pokazuje, że największym zaufaniem społeczeństwa cieszy się Andrzej Duda. Prezydent po sześciu miesiącach wrócił na szczyt rankingu, choć tylko o włos wyprzedza drugiego w zestawieniu Rafała Trzaskowskiego. W sondażu IBRiS dla Onetu Duda uzyskał 42,7 proc. pozytywnych wskazań, w tym: 28,7 proc. osób zdecydowanie mu ufa, 14 proc. raczej ufa. Andrzej Duda poprawił wynik w porównaniu z poprzednim badaniem.

Drugie miejsce zajął prezydent Warszawy z zaufaniem na poziomie 42,5 proc. (29,8 proc. zdecydowanie mu ufa, 12,7 proc. raczej ufa). Zaś miejsce trzecie należy do premiera Donalda Tuska, któremu ufa 41,6 proc. pytanych (14,1 proc. zdecydowanie mu ufa, 27,5 proc. raczej ufa).

Debiut Karola Nawrockiego

Dalsze miejsca w rankingu zajęli: marszałek Sejmu Szymon Hołownia z zaufaniem 41 proc. osób. Co ciekawe, na co zwrócono uwagę w omówieniu badania, to jeszcze na początku tego roku Hołownia cieszył się ogromnym poparciem Polaków, czyli wynikiem aż 54,4 proc. Teraz to się zmieniło.

Pojawiający się w zestawieniu Krzysztof Bosak cieszący się zaufaniem 32,7 proc. badanych. W zestawieniu pojawił się też drugi polityk Konfederacji, Sławomir Mentzen, który z ramienia tego ugrupowania będzie kandydował w wyborach prezydenckich 2025. Mentzen wypadł w badaniu gorzej niż Bosak, zajął dopiero 15. miejsce.

Komentujący to Marcin Duma, prezes IBRiS ocenił: - Jednym z zaskoczeń jest przewaga Krzysztofa Bosaka nad Sławomirem Mentzenem. Wyborcy Konfederacji mogą zadawać sobie pytanie, dlaczego partia nie wystawiła w wyborach tego pierwszego - zauważył w rozmowie z "Onet rano".

W rankingu zadebiutował też Karol Nawrocki, obywatelski kandydat na prezydenta, którego popiera Prawo i Sprawiedliwość. Ufa mu 14 proc. osób i 32,1 proc. mu nie ufa. Jednak, co gorsze dla niego, to 46,2 proc. pytanych deklaruje, że go nie zna.

NIŻEJ ZDJĘCIA KAROLA NAWROCKIEGO W ROLI BOKSERA

