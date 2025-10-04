Te kobiety mogą wstrząsnąć koalicją Tuska. Rusza wyścig o schedę po Hołowni

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-04 5:02

Polska polityka wchodzi w fazę burzliwych zmian. Odejście Szymona Hołowni (49 l.) z roli lidera Polski 2050 może negatywnie wpłynąć na trwałość rządzącej koalicji. Kluczową rolę w założonej przez niego partii mogą odegrać teraz kobiety takie Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz (55 l.), Paulina Hennig – Kloska (48 l.), czy Joanna Mucha (49 l.). Pytanie brzmi, czy osoba, która stanie na czele formacji uratuje stabilność rządu, czy raczej nim wstrząśnie.

Donald Tusk

i

Autor: Super Express (3); Marysia Zawada/REPORTER/ Reporter
  • Odejście Szymona Hołowni z roli lidera Polski 2050 wywołało dyskusję na temat przyszłości partii i stabilności koalicji rządzącej.
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska i Ryszard Petru to główni kandydaci do przejęcia sterów, z których każdy wnosi inną wizję.
  • Czy nowy lider utrzyma jedność partii i wpłynie na dynamikę rządu, czy też jego działania doprowadzą do dalszych napięć?
  • Poznaj szczegóły i potencjalne scenariusze dla polskiej polityki po zmianie na czele Polski 2050!

Kolejka chętnych do zastąpienia Hołowni może być długa

Szymon Hołownia nie był, szczególnie w ostatnich miesiącach, najłatwiejszym partnerem dla premiera Donalda Tuska (68 l.). Nie oznacza to jednak, że jego odejście z polskiej polityki (jeżeli zostanie Komisarzem ONZ ds. Uchodźców), albo przynajmniej znaczące ograniczenie aktywności (rezygnacja z przewodzenia PL 2050) to dobra informacja dla lidera obozu rządzącego. - Zmiana utrudnia Tuskowi zarządzanie sejmową większością. Ktokolwiek przejmie schedę w Polsce 2050, będzie musiał na nowo poukładać relacje z Tuskiem – mówi politolog dr Maciej Chudkiewicz. A już widać, że chętnych do tej roli nie brakuje.

Naturalną kandydatką wydaje się Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz, która otrzymała już partyjną nominację na stanowisko wicepremiera. O przywództwo może też walczyć Paulina Hennig – Kloska, która była bardzo blisko wspomnianej nominacji. Akces do wyścigu zgłosił też Ryszard Petru (53 l.). - Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie, wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 r. i wiem, jak to zrobić. Proponuję powrót do korzeni – przekonuje były szef Nowoczesnej.

Nie ulegnie naciskom Tuska

Petru to jednak w pewnym sensie „ciało obce” w partii Hołowni, a Pełczyńska-Nałęcz towarzyszyła obecnemu marszałkowi Sejmu od początku jego politycznej drogi. Trudno nie zwrócić uwagi na fakt, że jest ministrem, który chyba najczęściej publicznie polemizuje ze stanowiskiem szefa rządu Donalda Tuska. - Katarzyna jest bardzo sprawną osobą, potrafi zarządzać, logicznie myśleć, wyciągać wnioski, nie ulega wpływom, więc jest w stanie przeciwstawić się naciskom, czy próbom wywarcia wpływu przez Donalda Tuska, czy kogokolwiek innego – mówi nam Jacek Bury (58 l.) były senator PL 2050.

– Ktokolwiek nie zostanie przewodniczącym tej formacji jest skazany na opozycję demokratyczną – zaznacza z kolei Grzegorz Schetyna (62 l.) z KO. Pytanie tylko, czy nowy lider będzie w stanie utrzymać spoistość partii i zagwarantować w ogóle jej przetrwanie.

- Mam wrażenie, że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie utrzyma tego w kupie. Natomiast w tej chwili wszelkie ruchy ze strony pana premiera też byłyby wielce ryzykowne – twierdzi doktor Ewa Pietrzyk – Zieniewicz.

- To nie jest pierwsza tego typu partia oparta na liderze i na tym nazwisku lidera. Nowoczesna, Kukiz był przecież, czy Ruch Palikota, sporo tych partii było. Gdzie pojawiały się problemy, sondażowe spadki i lider się wycofywał albo był odsuwany, szybko okazywało się, że nie wiele już z tych formacji wynika – przypomina prof. Bartłomiej Biskup (49 l.). Jednak w samej PL 2050 panują bojowe nastroje.

Polityka SE Google News

Bez Szymona osiągniemy więcej

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka (54 l.) podkreśla, że decyzja Szymona Hołowni wcale go nie zaskoczyła. - Od zawsze mówił, że nie jest przyspawany do żadnego politycznego stołka i że kiedyś partia będzie musiała sobie zacząć radzić bez niego za sterami. Łatwym kąskiem nie będziemy nigdy. Mamy swoje zasady, swój program i swoje DNA mówi polityk. Jeszcze ciekawsze głosy można usłyszeć od jego kolegów i koleżanek kiedy proszą o zachowanie anonimowości.

Bez Szymona osiągniemy więcej. W ostatnim czasie był głównie obciążeniem. Nie chodzi tylko o relacje z koalicjantami, ale też o wyborców. Przesadzał z krytyką rządu i romansował z PiS. Poradzimy sobie bez niego słyszymy od bardzo doświadczonego parlamentarzysty Polski 2050.

M.GRAMATYKA: HOŁOWNIA TOTALNIE ZMIENIŁ OBLICZE SEJMU
QUIZ. Biskupi z czasów PRL. Wojtyła, Wyszyński, Glemp. Zapomniane fakty
Pytanie 1 z 15
Który z hierarchów został prymasem w 1948 roku?
Urszula Brzezińska-Hołownia
22 zdjęcia
Sonda
Czy Szymon Hołownia sprawdzi się jako Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
Paulina Hennig-Kloska
SZYMON HOŁOWNIA
MUCHA JOANNA