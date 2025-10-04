Te kobiety mogą wstrząsnąć koalicją Tuska. Rusza wyścig o schedę po Hołowni

Odejście Szymona Hołowni z roli lidera Polski 2050 wywołało dyskusję na temat przyszłości partii i stabilności koalicji rządzącej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska i Ryszard Petru to główni kandydaci do przejęcia sterów, z których każdy wnosi inną wizję.

Czy nowy lider utrzyma jedność partii i wpłynie na dynamikę rządu, czy też jego działania doprowadzą do dalszych napięć?

Poznaj szczegóły i potencjalne scenariusze dla polskiej polityki po zmianie na czele Polski 2050!

Kolejka chętnych do zastąpienia Hołowni może być długa

Szymon Hołownia nie był, szczególnie w ostatnich miesiącach, najłatwiejszym partnerem dla premiera Donalda Tuska (68 l.). Nie oznacza to jednak, że jego odejście z polskiej polityki (jeżeli zostanie Komisarzem ONZ ds. Uchodźców), albo przynajmniej znaczące ograniczenie aktywności (rezygnacja z przewodzenia PL 2050) to dobra informacja dla lidera obozu rządzącego. - Zmiana utrudnia Tuskowi zarządzanie sejmową większością. Ktokolwiek przejmie schedę w Polsce 2050, będzie musiał na nowo poukładać relacje z Tuskiem – mówi politolog dr Maciej Chudkiewicz. A już widać, że chętnych do tej roli nie brakuje.

Naturalną kandydatką wydaje się Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz, która otrzymała już partyjną nominację na stanowisko wicepremiera. O przywództwo może też walczyć Paulina Hennig – Kloska, która była bardzo blisko wspomnianej nominacji. Akces do wyścigu zgłosił też Ryszard Petru (53 l.). - Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie, wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 r. i wiem, jak to zrobić. Proponuję powrót do korzeni – przekonuje były szef Nowoczesnej.

Nie ulegnie naciskom Tuska

Petru to jednak w pewnym sensie „ciało obce” w partii Hołowni, a Pełczyńska-Nałęcz towarzyszyła obecnemu marszałkowi Sejmu od początku jego politycznej drogi. Trudno nie zwrócić uwagi na fakt, że jest ministrem, który chyba najczęściej publicznie polemizuje ze stanowiskiem szefa rządu Donalda Tuska. - Katarzyna jest bardzo sprawną osobą, potrafi zarządzać, logicznie myśleć, wyciągać wnioski, nie ulega wpływom, więc jest w stanie przeciwstawić się naciskom, czy próbom wywarcia wpływu przez Donalda Tuska, czy kogokolwiek innego – mówi nam Jacek Bury (58 l.) były senator PL 2050.

– Ktokolwiek nie zostanie przewodniczącym tej formacji jest skazany na opozycję demokratyczną – zaznacza z kolei Grzegorz Schetyna (62 l.) z KO. Pytanie tylko, czy nowy lider będzie w stanie utrzymać spoistość partii i zagwarantować w ogóle jej przetrwanie.

- Mam wrażenie, że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie utrzyma tego w kupie. Natomiast w tej chwili wszelkie ruchy ze strony pana premiera też byłyby wielce ryzykowne – twierdzi doktor Ewa Pietrzyk – Zieniewicz.

- To nie jest pierwsza tego typu partia oparta na liderze i na tym nazwisku lidera. Nowoczesna, Kukiz był przecież, czy Ruch Palikota, sporo tych partii było. Gdzie pojawiały się problemy, sondażowe spadki i lider się wycofywał albo był odsuwany, szybko okazywało się, że nie wiele już z tych formacji wynika – przypomina prof. Bartłomiej Biskup (49 l.). Jednak w samej PL 2050 panują bojowe nastroje.

Bez Szymona osiągniemy więcej

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka (54 l.) podkreśla, że decyzja Szymona Hołowni wcale go nie zaskoczyła. - Od zawsze mówił, że nie jest przyspawany do żadnego politycznego stołka i że kiedyś partia będzie musiała sobie zacząć radzić bez niego za sterami. Łatwym kąskiem nie będziemy nigdy. Mamy swoje zasady, swój program i swoje DNA – mówi polityk. Jeszcze ciekawsze głosy można usłyszeć od jego kolegów i koleżanek kiedy proszą o zachowanie anonimowości.

– Bez Szymona osiągniemy więcej. W ostatnim czasie był głównie obciążeniem. Nie chodzi tylko o relacje z koalicjantami, ale też o wyborców. Przesadzał z krytyką rządu i romansował z PiS. Poradzimy sobie bez niego – słyszymy od bardzo doświadczonego parlamentarzysty Polski 2050.

M.GRAMATYKA: HOŁOWNIA TOTALNIE ZMIENIŁ OBLICZE SEJMU

