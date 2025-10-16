W czwartek poznaliśmy wyniki najnowszego sondażu pracowni SW Research dla Onetu.

Wyniki mogą niemiło zaskoczyć Donalda Tuska i ucieszyć Mateusza Morawieckiego.

Sprawdź wyniki!

W środę, 15 października 2025 roku, minęły dokładnie dwa lata od momentu, gdy Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica w wyborach parlamentarnych zdobyły większość, tworząc w grudniu 2023 roku rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska. Premier i jego ministrowie chwalą się stabilizacją gospodarczą, odbudową relacji międzynarodowych oraz reformami w mediach publicznych. Jednak najnowsze sondaże partyjne pokazują, że mimo przewagi KO nad PiS, koalicja w tym kształcie nie ma dziś matematycznych szans na rządzenie po wyborach w 2027 roku (WIĘCEJ: Dramat koalicji Tuska! Nowy sondaż wskazuje na TOTALNĄ rewolucję w Sejmie).

Polacy nie tylko oceniają bieżące działania rządu Donalda Tuska, ale również porównują je z poprzednią ekipą Zjednoczonej Prawicy. W najnowszym sondażu SW Research, przeprowadzonym dla Onetu, zadano uczestnikom pytanie, który rząd lepiej wywiązywał się ze swoich obietnic wyborczych. Wyniki wskazują, że mimo licznych kontrowersji, to ekipa Mateusza Morawieckiego cieszy się większym uznaniem w tej kwestii!

Zobacz: W ten sposób Rosja może uderzyć w Polskę! "Musimy być przygotowani"

Ponad połowa Polaków w sondażu SW Research uznała, że rząd Donalda Tuska nie spełnił dotychczas ich oczekiwań. Ankietowani usłyszeli jednak jeszcze jedno pytanie: "Jak Pani/Pan uważa, który rząd wywiązywał się lepiej ze swoich obietnic?". I tu pojawia się już naprawdę bolesny cios w serce lidera Koalicji Obywatelskiej! Najwięcej uczestników badania (29,5 proc.) wskazało, że to rząd Mateusza Morawieckiego lepiej wywiązywał się ze swoich obietnic. Obecny rząd Donalda Tuska przekonał mniej osób (22,9 proc.).

Sprawdź: Te wyniki zasmucą wielu posłów! Polacy chcą im tego kategorycznie zakazać!

Znacząca część respondentów uważa, że oba rządy wywiązywały się ze swoich obietnic w podobnym stopniu (22,9 proc.), natomiast niemal co czwarty (24,7 proc.) nie umiał udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Galeria poniżej: Donald Tusk w Piotrkowie Trybunalskim

Sonda Czy według Ciebie żyje się lepiej od kiedy Donald Tusk został premierem? Tak Średnio Nie Nie wiem