Taki był plan rządu na zbożu z Ukrainy? Były minister przypomina znaczące słowa

Gościem „Expressu Biedrzyckiej był były minister rolnictwa Marek Sawicki, który skomentował słowa Roberta Telusa, obecnego szefa resortu. - Te same zapowiedzi mieliśmy również od ministra wicepremiera Kowalczyka rok temu. Mało tego, powtórzył je również w grudniu, że zboże ukraińskie nie wylewa się na rynek polski, jest konwojowane kontenerami humanitarnymi na Bałtyk, a stamtąd wywożone do Afryki i do krajów Bliskiego Wschodu. Myślę, że rację miał jeden z ministrów finansów, który powiedział, że na początku chodziło o to, by ok, miliona ton zboża ukraińskiego wpłynęło do Polski, żeby nieco złagodzić ceny i inflację – stwierdził.