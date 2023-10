Tak Ziobro chce upokorzyć Morawieckiego. Ujawniono, co planuje

Podczas zeszłotygodniowych konsultacji u prezydenta Andrzeja Dudy, Mateusz Morawiecki zadeklarował, że będzie miał w Sejmie większość. Jednak szanse na to nie są zbyt wielkie - to połączone siły opozycyjne, KO, TD oraz Lewicy będą dysponować 248 mandatami. Mimo to Mateusz Morawiecki upiera się przy swoim i chce spróbować stworzyć rząd. Jak dowiedziało się RMF FM będzie to jednak bardzo trudne, a to z powodu nieoczekiwanego ruchu Zbigniewa Ziobry. Obecny minister sprawiedliwości zadeklarował podczas z rozmowy z Andrzejem Dudą, że nie poprze podczas ewentualnego głosowania, nowego rządu Morawieckiego. To pokaz sprzeciwu wobec premiera, któremu politycy Suwerennej Polski zarzucają błędy w kampanii oraz zablokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy. Nieoficjalnie współpracownicy Andrzeja Dudy przyznają, że faktycznie Zbigniew Ziobro w minionym tygodniu rozmawiał z prezydentem. Konflikt Morawiecki - Ziobro narasta od kilku miesięcy, a brak poparcia dla ewentualnego nowego rządu byłby tylko kolejnym dowodem, że obaj politycy toczą ze sobą poważny spór.

Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS! Pytanie 1 z 14 Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość? Kornel Morawiecki Lech i Jarosław Kaczyńscy Antoni Macierewicz Zbigniew Ziobro Dalej