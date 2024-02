Tak wyglądał szturm na Sejm posłów PiS. Straż Marszałkowska pokazała nagrania

7 lutego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik około 9:00 zostali wprowadzeni na teren Sejmu przez swoich partyjnych kolegów, w tym Antoniego Macierewicza i Jarosława Kaczyńskiego, mimo że marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że skazanym posłom wygasły mandaty i nie mają prawa do uczestnictwa w obradach. Doszło wówczas do poważnej szarpaniny między politykami a Strażą Marszałkowską, która nie pozwoliła im wejść. Szymon Hołownia zawnioskował do Prezydium Sejmu o surowe ukaranie najbardziej agresywnych posłów. Przychylono się do tej decyzji, o czym mówiła wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska - Obejrzeliśmy materiał przedstawiony przez komendanta Straży Marszałkowskiej w zwolnionym tempie z różnych kamer. Występuje na nim siedmioro posłów, w tym dwie panie posłanki. Obejrzeliśmy przepychanki, chwytanie za rękę, za szyję, wykręcanie ręki, to wszystko było widać - mówiła mediom, argumentując decyzję odebrania im diety poselskiej na okres trzech miesięcy.

W czwartek Kancelaria Sejmu przedstawiła dziennikarzom fragmenty nagrań Straży Marszałkowskiej z wydarzeń pod Sejmem 7 lutego. Wszystkie pokazane fragmenty nagrań pochodzą z kamer Straży Marszałkowskiej, zarówno tych osobistych, które mają strażnicy i z tzw. kamer przemysłowych na terenie Sejmu. Widać na nich posłów PiS podczas przepychanki ze strażnikami, gdy usiłowali wprowadzić do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Widać na nich zachowanie posłów: Małgorzaty Gosiewskiej, Agnieszki Górskiej, Edwarda Siarki, Jana Dziedziczaka, Antoniego Macierewicza, Jacka Boguckiego i Jerzego Polaczka.

Posłowie przepychają się z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej, niektórzy z nich nawet szarpali strażników, łapali ich za szyję, za ręce i próbowali wyginać palce. Na nagraniach widać m.in. jak jeden ze strażników jest popychany i spada mu czapka, inny jest wypychany w krzaki, kolejny szarpany za kurtkę.

Na nagraniach słychać też jak wielokrotnie strażnicy mówią posłom PiS, że Wąsik i Kamiński mogą wejść do Sejmu, tylko najpierw muszą uzyskać jednorazowe karty wstępu w Biurze Przepustek.

Widać ponadto, jak Komendant Straży Marszałkowskiej rozmawia z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i wyjaśnia swoje stanowisko. Panowie udali się na rozmowę; według przedstawionej relacji, prezes PiS miał przeprosić za to, jak potoczyły się wydarzenia przed Sejmem i powiedzieć, że "nie tak to miało wyglądać".

Mediom przekazano screeny do publikacji z wydarzeń pod Sejmem. Straż Marszałkowska rozmawia też z poszczególnymi strażnikami na temat ewentualnych zawiadomień do prokuratury, obecnie nie ma decyzji z tej sprawie.

