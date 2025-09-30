Tak wygląda grób Kornela Morawieckiego w 6. rocznicę śmierci. Pojawił się nietypowy wieniec

Mateusz Morawiecki, obecnie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, przypomniał w swoim wpisie, że Kornel Morawiecki zmarł 30 września 2019 roku, dokładnie sześć lat temu. Podkreślił, że ojciec pozostawił po sobie dziedzictwo odwagi, pomysłowości i niezłomności w walce z reżimem komunistycznym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

- Sześć lat temu odszedł mój Ojciec – człowiek, który udowadniał, że można skutecznie podejmować się dużych spraw na przekór wszelkim okolicznościom. Kiedy w Marcu 1968 nie znalazł innego sposobu powielania ulotek – tekst fotografował i wraz z przyjaciółmi na światłoczułych kartkach wywoływał w domowej ciemni. Dążąc do przełamania komunistycznego monopolu informacji a mając ograniczony dostęp do powielaczy – zaczął upowszechniać technikę nie wymagającą posiadania kosztownego sprzętu - napisał na Twitterze.

Były premier przypomniał, że Kornel Morawiecki odegrał kluczową rolę w uruchomieniu Radia Solidarność Walcząca, które w stanie wojennym emitowało liczne audycje z ukrytych nadajników. Umożliwił to m.in. konspiracyjny nasłuch częstotliwości służb reżimu, pozwalający przewidywać ich działania. Mateusz Morawiecki podkreślił, że jego ojciec doceniał wkład tysięcy osób w walkę o wolność i wyraził wdzięczność za naukę, że wartość sprawy mierzy się siłą wrogów i że wielkie cele można osiągać mimo przeciwności. Polityk dodał także czarno-białe zdjęcie, na którym jego ojciec trzyma rękę na jego ramieniu.

Grób Kornela Morawieckiego

Kornel Morawiecki spoczywa na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Mogiła byłego opozycjonisty to okazały, prostokątny i wysoki pomnik z płaskorzeźbą trzech postaci na jednym z krótszych brzegów. Na wierzchu widać wygrawerowany krzyż oraz poruszającą inskrypcję:

Dla kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie,

żyjemy i umieramy dla innych. My razem jesteśmy ważniejsi niż każdy z osobna. Ponad nami są wartości: dobro i prawda, wolność i sprawiedliwość.

Nad nimi jest poczucie sensunaszego indywidualnego życia i naszego narodowego trwania ,sensu tożsamego z niepojętym Bogiem

W szóstą rocznicę śmierci grób Kornela Morawieckiego jest otoczony białoczerwonymi kwiatami. Po lewej stronie ustawiono duży wieniec z biało-czerwonych kwiatów. Dookoła poukładano mniejsze wiązanki i wiele zniczy. Uwagę najbardziej zwraca nietypowy wieniec z prawej strony: to wielkie serce wykonane z białych po jednej i czerwonych po drugiej stronie kwiatów. Na szczycie kompozycji umieszczono biało-czerwone wstążki. Niemal identyczny, ale zdecydowanie mniejszy wieniec stoi na grobie obok wrzosu w doniczce.

Widok jest wyjątkowo poruszający, podkreślając poprzez nagromadzenie patriotycznych barw oddanie Kornela Morawieckiego dla Polski, ale także to, że bliscy ciągle o nim pamiętają i z całego serca dbają o miejsce jego spoczynku.

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak wygląda grób Kornela Morawieckiego w 6. rocznicę śmierci:

