i Autor: PAPARA07

Tak ukrywa się były premier

Zakapturzony Donald Tusk wybrał się na małe zakupy [MAMY ZDJĘCIA]

Były premier Donald Tusk (66l.) postanowił osłodzić sobie nieco życie! Wybrał się do sklepu po ulubione ciasto. Nie chciał jednak, by ktokolwiek go zauważył. Pomogły mu w tym czarna kurtka i kaptur, mocno naciągnięty na głowę. Lider PO dostawał ostatnio okropne pogróżki, przyznano mu nawet ochronę. Nic dziwnego, że zachowuje się tak ostrożnie!