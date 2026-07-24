Tak Ryszard Terlecki nazwał Jarosława Kaczyńskiego po rozłamie w PiS. Zaskcozenie?

- Ryszard Terlecki, wiceszef klubu PiS, publicznie skrytykował frakcję "maślarzy" za prowadzenie partii do klęski, jednocześnie wyrażając lojalność wobec Jarosława Kaczyńskiego i przewidując jego zdecydowane działania.
- Konflikt w PiS zaostrzył się w związku z ultimatum dotyczącym przynależności do stowarzyszeń, co doprowadziło do rezygnacji z członkostwa w partii "trzydziestu kilku" posłów.
- Mateusz Morawiecki poinformował, że jego grupa liczy 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów, odmawiając podporządkowania się ultimatum i sprzeciwiając się porzuceniu uzgodnionej strategii.
W piątek 24 lipca Ryszard Terlecki, wiceszef klubu parlamentarnego PiS, zamieścił na platformie X wpis, w którym wyraził swoje stanowisko.
- Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale Maślarze prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, gdy Prezes ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo - napisał.
Wypowiedź Ryszarda Terleckiego nastąpiła po zaostrzeniu się wewnętrznych sporów w partii. Wiceszef klubu PiS należy do grupy parlamentarzystów, którzy nie złożyli wymaganych przez kierownictwo partii oświadczeń o nieprzynależności do innych stowarzyszeń. Termin na dostarczenie tych deklaracji, którego niedotrzymanie groziło wykluczeniem z PiS, upłynął w czwartek o północy. Głównym celem tego wymogu było stowarzyszenie "Rozwój Plus", założone przez byłego premiera i wiceprezesa PiS, Mateusza Morawieckiego.
Jarosław Kaczyński, prezes partii, poinformował w piątek, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". Decyzja ta ma zostać formalnie zatwierdzona przez Komitet Polityczny PiS na wtorkowym posiedzeniu. Prezes Kaczyński ocenił, że sytuacja ta wiąże się ze stowarzyszeniem Morawieckiego, ale przede wszystkim z "propozycją, która padła już wiele tygodni temu", mającą na celu podział partii.
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Stanowisko Morawieckiego
Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia "Rozwój Plus", odniósł się do zaistniałej sytuacji podczas późniejszej konferencji prasowej. Podkreślił, że jego intencją było kontynuowanie współpracy w ramach Prawa i Sprawiedliwości, opierając się na koncepcji "dwóch płuc" partii. Jednocześnie zaznaczył: "Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu". Morawiecki ujawnił również, że jego stowarzyszenie zrzesza obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora oraz trzech europosłów.
"Maślarze" i "Harcerze"
W wewnętrznym dyskursie Prawa i Sprawiedliwości funkcjonują nieformalne określenia na poszczególne frakcje. Termin "Maślarze" odnosi się do grupy polityków skupionych między innymi wokół wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, Jacka Sasina oraz Tobiasza Bocheńskiego. Z kolei zwolenników Mateusza Morawieckiego określa się mianem "Harcerzy". W strukturach partii aktywne są również inne środowiska, takie jak dawna Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry, a także politycy związani od lat z Jarosławem Kaczyńskim, wywodzący się z tzw. zakonu Porozumienia Centrum.
W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Ryszard Terlecki: