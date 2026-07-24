Tak Ryszard Terlecki nazwał Jarosława Kaczyńskiego po rozłamie w PiS. Zaskcozenie?

Ryszard Terlecki, wiceszef klubu PiS, publicznie skrytykował frakcję "maślarzy" za prowadzenie partii do klęski, jednocześnie wyrażając lojalność wobec Jarosława Kaczyńskiego i przewidując jego zdecydowane działania.

Konflikt w PiS zaostrzył się w związku z ultimatum dotyczącym przynależności do stowarzyszeń, co doprowadziło do rezygnacji z członkostwa w partii "trzydziestu kilku" posłów.

Mateusz Morawiecki poinformował, że jego grupa liczy 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów, odmawiając podporządkowania się ultimatum i sprzeciwiając się porzuceniu uzgodnionej strategii.

W piątek 24 lipca Ryszard Terlecki, wiceszef klubu parlamentarnego PiS, zamieścił na platformie X wpis, w którym wyraził swoje stanowisko.

- Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale Maślarze prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, gdy Prezes ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo - napisał.

Wypowiedź Ryszarda Terleckiego nastąpiła po zaostrzeniu się wewnętrznych sporów w partii. Wiceszef klubu PiS należy do grupy parlamentarzystów, którzy nie złożyli wymaganych przez kierownictwo partii oświadczeń o nieprzynależności do innych stowarzyszeń. Termin na dostarczenie tych deklaracji, którego niedotrzymanie groziło wykluczeniem z PiS, upłynął w czwartek o północy. Głównym celem tego wymogu było stowarzyszenie "Rozwój Plus", założone przez byłego premiera i wiceprezesa PiS, Mateusza Morawieckiego.

Jarosław Kaczyński, prezes partii, poinformował w piątek, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". Decyzja ta ma zostać formalnie zatwierdzona przez Komitet Polityczny PiS na wtorkowym posiedzeniu. Prezes Kaczyński ocenił, że sytuacja ta wiąże się ze stowarzyszeniem Morawieckiego, ale przede wszystkim z "propozycją, która padła już wiele tygodni temu", mającą na celu podział partii.

Stanowisko Morawieckiego

Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia "Rozwój Plus", odniósł się do zaistniałej sytuacji podczas późniejszej konferencji prasowej. Podkreślił, że jego intencją było kontynuowanie współpracy w ramach Prawa i Sprawiedliwości, opierając się na koncepcji "dwóch płuc" partii. Jednocześnie zaznaczył: "Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu". Morawiecki ujawnił również, że jego stowarzyszenie zrzesza obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora oraz trzech europosłów.

"Maślarze" i "Harcerze"

W wewnętrznym dyskursie Prawa i Sprawiedliwości funkcjonują nieformalne określenia na poszczególne frakcje. Termin "Maślarze" odnosi się do grupy polityków skupionych między innymi wokół wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, Jacka Sasina oraz Tobiasza Bocheńskiego. Z kolei zwolenników Mateusza Morawieckiego określa się mianem "Harcerzy". W strukturach partii aktywne są również inne środowiska, takie jak dawna Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry, a także politycy związani od lat z Jarosławem Kaczyńskim, wywodzący się z tzw. zakonu Porozumienia Centrum.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Ryszard Terlecki:

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