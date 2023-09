Tak ostrego Kosiniaka-Kamysza dawno nie widzieliśmy! Mówi o prostytucji

W czasie spotkania Konfederacji doszło do ataku. Mężczyzna groził i pluł na działaczy

Władysław Kosiniak-Kamysz ma bardzo stanowcze poglądy, których nigdy nie ukrywał.Dał temu wyraz w programie „Gra o głosy”. Został zapytany, co zamierza zrobić PSL, by zapobiec przechodzeniu posłów jego ugrupowania do innych partii w nowej kadencji Sejmu.

- My w PSL-u dość mocno się przetestowaliśmy w tej sprawie. Zwłaszcza w pierwszej kadencji PiS-u były odejścia. To czasem było bardzo bolesne, bo odchodzili wieloletni działacze. Uważam, że popełnili kardynalny błąd. W końcu politycznie za to zapłacą, że poszli właśnie taką droga – stwierdził.

Polityk podkreślił, że sytuacja musi się zmienić. - Prostytucja polityczna musi się skończyć. Uważam, że powinniśmy zmienić prawo w tym zakresie, nie tylko ustawę, ale pewnie i Konstytucję – powiedział. Trzeba przyznać, ze tak ostrych słów dawno od niego nie usłyszeliśmy! Według Władysława Kosiniaka-Kamysza obecnie Konstytucja daje dużą wolność posłom.

Lider PSL został także zapytany o małżeństwa jednopłciowe i aborcję. W tym zakresie także ma wyrobioną stanowczą opinię i odpowiedział bez wahania. - Nie będę głosował za małżeństwami jednopłciowymi, ani adopcją dzieci przez takie pary. Będę przeciwko – mówił. Zadeklarował się także jako zwolennik kompromisu aborcyjnego.

